Новая дорога позволит жителям Абшерона объезжать Баку при выезде на магистрали - ВИДЕО

Автомобильная дорога Пиршаги-Новханы-Хырдалан обеспечит жителям населенных пунктов северо-восточной части Абшеронского полуострова выезд на автомагистрали Баку-Губа и Баку-Шамаха без необходимости въезжать в столицу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Ожидается, что после ввода новой дороги в эксплуатацию количество автомобилей, въезжающих в Баку со стороны 20 Января, сократится примерно на 20-30%. Кроме того, улучшится распределение транспортных потоков в направлениях Сумгайыта, Хырдалана, Баладжары, Бинагади и Мехдиабада, что позволит снизить нагрузку на существующие магистрали.

Новая дорога также даст возможность добираться из Хырдалана на автомагистрали Баку-Шамаха и Баку-Губа, а также в направлениях Новханы и Пиршаги, не заезжая в столицу.

По словам начальника департамента по связям с общественностью и коммуникациям агентства Анара Наджафли, дорога будет иметь шесть полос движения.

Он также отметил, что ввод объекта в эксплуатацию позволит снизить транспортную нагрузку на въездах в столицу, улучшить сообщение между населенными пунктами Апшеронского полуострова и создать дополнительные возможности для объезда Баку.

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