https://news.day.az/politics/1873726.html От Дублина до Баку: вклад Азербайджана в энергобезопасность и геополитический диалог на пространстве ЕПС В эпоху изменения геополитического ландшафта Европы, пересмотра архитектуры безопасности и превращения энергоснабжения и транспортных связей в стратегические приоритеты государств особую значимость приобретает возрастающая роль Азербайджана в международных политических процессах.

От Дублина до Баку: вклад Азербайджана в энергобезопасность и геополитический диалог на пространстве ЕПС

Политика, 11 ноября 2026 21:01 (UTC +04:00) 1 729
От Дублина до Баку: вклад Азербайджана в энергобезопасность и геополитический диалог на пространстве ЕПС

Автор: Али Абдуллаев, Trend

В эпоху изменения геополитического ландшафта Европы, пересмотра архитектуры безопасности и превращения энергоснабжения и транспортных связей в стратегические приоритеты государств особую значимость приобретает возрастающая роль Азербайджана в международных политических процессах.

Именно с этой точки зрения привлекает внимание и 9-й Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 12 ноября в столице Ирландии Дублине. Эта встреча, объединяющая около 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих европейских и международных институтов, не только открывает новые дипломатические возможности во взаимоотношениях Азербайджана с Европой, но и выдвигает на первый план позиции нашей страны как государства, которое примет у себя Саммит ЕПС в 2028 году.

Участие Азербайджана в этой платформе - это не просто вопрос представительства на международных мероприятиях; это важнейшее дипломатическое направление с точки зрения защиты национальных интересов, презентации региональных инициатив, демонстрации вклада в энергетическую и транспортную безопасность, а также обретения права голоса в формировании будущей политической и экономической повестки дня Европы.

Европейское политическое сообщество: новое пространство политического диалога, формирующееся вокруг общих проблем континента

Зарождение Европейского политического сообщества совпало с периодом резкого усиления потребностей Европы в области безопасности и политической координации. Основа платформы была заложена в октябре 2022 года в столице Чехии Праге. Функционируя в качестве неформального межправительственного формата политического диалога, ЕПС объединяет на единой дискуссионной площадке все государства-члены Европейского союза, а также страны, входящие в более широкую европейскую географию. В саммитах, наряду с главами государств и правительств, принимают участие руководители Европейской комиссии, Совета Европейского союза, Европейского парламента и других многосторонних структур.

Главная миссия ЕПС заключается в интенсификации политических контактов между государствами, расширении сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, и внесении вклада в укрепление безопасности, стабильности и процветания на европейском континентe. Наряду с этим, платформа создает дополнительные возможности для политического и практического обмена между ЕС и странами, не являющимися его членами. Здесь необходимо особо подчеркнуть важный момент: ЕПС не заменяет деятельность существующих международных организаций и не выполняет роль альтернативы механизмам членства в Европейском союзе. Его суть заключается в создании условий для ведения равноправного диалога европейских государств, обладающих различным политическим статусом. Эта особенность характеризует платформу как более широкое политическое пространство, выходящее за рамки институциональных границ континента.

Начиная с 2023 года, проведение саммитов дважды в год на ротационной основе в странах-членах и не членах Евросоюза расширило географический и политический охват формата. Хотя каждое из организованных до сих пор восьми заседаний проходило в различных международных условиях, ключевое место в их повестке дня занимали вопросы безопасности, экономической устойчивости, энергетики, транспорта, миграции и регионального сотрудничества. Это создало широкие политические возможности для участия Азербайджана в платформе.

Опыт восьми саммитов: последовательное участие Азербайджана в европейском диалоге

Саммит ЕПС, состоявшийся в Праге 6 октября 2022 года, собрал глав государств и правительств 44 стран. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в "круглом столе", посвященном теме мира и безопасности на европейском континенте. Дискуссии первой встречи не ограничились лишь вопросами мира и безопасности, а затронули также экономическое положение, энергетику, климат, миграцию. Тем самым были определены основные направления дальнейшей деятельности платформы.

Во втором саммите, прошедшем в июне 2023 года в селе Булбоака в Молдове, приняли участие лидеры 45 стран. Президент Ильхам Алиев принял участие в "круглом столе" по вопросам энергетической безопасности. В центре обсуждений находились совместная деятельность по обеспечению мира и безопасности в Европе, укрепление энергетической устойчивости, а также вопросы транспорта и мобильности. Эта встреча также стала важной платформой с точки зрения представления позиций Азербайджана в качестве значимого для Европы партнера в энергетической сфере.

В третьем саммите, организованном в октябре того же года в испанском городе Гранада, приняли участие главы государств и правительств 44 стран. Лидеры обсудили пути достижения более устойчивого и процветающего развития Европы, укрепления стратегических позиций континента в глобальных процессах. На данном этапе повестка дня ЕПС уже не ограничивалась лишь устранением текущих кризисов, а охватывала долгосрочные геополитические и экономические перспективы Европы.

К четвертому саммиту, состоявшемуся в июле 2024 года в британском городе Оксфорд, присоединились лидеры 43 государств. Президент Ильхам Алиев принял участие в "круглом столе", посвященном вопросам энергетики и взаимосвязанности. Темы энергетики, безопасности и миграции составили главные направления обсуждений встречи. Участие Азербайджана в этих дискуссиях имело особое значение с точки зрения вынесения на повестку дня значимости энергетических ресурсов и транзитных возможностей нашей страны для Европы.

В пятом саммите, прошедшем в ноябре 2024 года в столице Венгрии Будапеште, приняли участие главы государств и правительств 42 стран. Проблемы безопасности Европы, незаконная миграция, энергообеспечение, транспорт, информационные технологии и экономическая безопасность стали ключевыми вопросами, обсужденными лидерами. Объединение этих тем в единой повестке дня показало, что современное понимание безопасности в Европе уже не ограничивается военно-политической сферой, а экономика, технологии и инфраструктура также стали неотъемлемой частью общей системы безопасности.

В шестом саммите, организованном в мае 2025 года в столице Албании Тиране, приняли участие главы государств и правительств из почти 50 стран. Президент Ильхам Алиев присутствовал на открытии пленарного заседания. Развитие инноваций, устойчивость в энергетике и промышленности, повышение экономической конкурентоспособности и вопросы миграции стали главными темами обсуждений встречи.

Седьмой саммит, состоявшийся в октябре 2025 года в столице Дании Копенгагене, также собрал лидеров около 50 стран. На мероприятии, в котором принял участие Президент Ильхам Алиев, обсуждались общая ситуация с безопасностью в Европе, российско-украинская война, экономическая безопасность, миграция, традиционные и гибридные угрозы. Повестка дня этой встречи в очередной раз продемонстрировала диверсификацию угроз, с которыми сталкиваются европейские государства, и важность политической координации для их решения.

Восьмой саммит ЕПС прошел в мае 2026 года в столице Армении Ереване. Президент Ильхам Алиев присоединился к встрече посредством видеосвязи и выступил с речью. Такой формат участия не только обеспечил непрерывность представительства Азербайджана на платформе, но и позволил нашей стране выразить свою позицию по региональным и международным вопросам на самом высоком политическом уровне. Именно на той встрече принятие предложения о проведении Саммита ЕПС в Азербайджане в 2028 году стало важным результатом с точки зрения дипломатической деятельности нашей страны.

Таким образом, восемь саммитов, проведенных от Праги до Еревана, наглядно демонстрируют последовательное участие Азербайджана в европейском политическом пространстве, прямое представительство руководства страны в обсуждениях актуальных проблем континента и активную дипломатическую деятельность в русле защиты национальных интересов на международном уровне.

Повестка дня в Дублине: энергетика, взаимосвязанность и безопасность

Общей темой девятого саммита, который пройдет 12 ноября в Дублине, станет "Сильная, безопасная и взаимосвязанная Европа". В мероприятии ожидается участие около 50 глав государств и правительств, а также руководителей ведущих европейских и международных институтов. Согласно официальной информации Совета Европейского союза, на встречу приглашены 48 глав государств и правительств. Этот показатель свидетельствует о широких возможностях политического представительства саммита и важности, придаваемой общим проблемам европейского континента.

Повестка дня дублинской встречи сформирована по двум основным направлениям. Первый "круглый стол" будет посвящен теме "Построение конкурентоспособной Европы - инновации, взаимосвязанность и доступная энергия". На нем планируется обсудить поощрение инноваций, включая стремительно развивающиеся технологии, совершенствование транспортных и иных возможностей взаимосвязанности по всей Европе, надежность энергоснабжения и ценовую доступность.

Темой второго "круглого стола" станет "Обеспечение безопасности и обороны демократической Европы". Продолжение российско-украинской войны, рост гибридных и киберугроз в Европе, защита демократических институтов и ценностей составят главные направления обсуждений.

Содержание этой повестки дня напрямую перекликается со стратегическими интересами Азербайджана, поскольку наша страна является государством, которое не просто ведет дискуссии в сфере энергетической безопасности и международных связей, но уже реализует крупномасштабные проекты и вносит реальный вклад в региональное и межконтинентальное сотрудничество. Участие Азербайджана в Дублинском саммите создает благоприятную возможность для презентации именно этого опыта на уровне европейских лидеров.

Говоря о конкурентоспособности Европы, невозможно отдельно рассматривать энергообеспечение. Развитие промышленности, внедрение технологических инноваций, функционирование транспортных систем и экономический рост напрямую зависят от надежных источников энергии. Стоимость энергетических ресурсов и безопасность маршрутов поставок также являются ключевыми факторами, влияющими на экономические решения европейских государств. В этом смысле роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы нельзя оценивать лишь в рамках двусторонних экономических отношений. Наша страна выступает важнейшим партнером в диверсификации энергетических источников и направлений поставок на континенте.

Южный газовый коридор и Средний коридор: стратегическое преимущество Азербайджана

Одним из важнейших направлений энергетического сотрудничества Азербайджана с Европой является Южный газовый коридор. Этот инфраструктурный проект по доставке энергетических ресурсов Каспийского бассейна на европейские рынки значительно укрепил позиции нашей страны в международной энергетической системе. Начало функционирования Южного газового коридора является важным результатом с точки зрения создания альтернативных маршрутов газоснабжения Европы. По данным Европейской комиссии, эта система протяженностью 3 500 километров состоит из проектов Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP. Посредством коридора природный газ, добываемый с месторождения Шахдениз, доставляется из Азербайджана через Грузию в Турцию, а оттуда через Грецию, Албанию и Адриатическое море - в Италию. Выход на Болгарию и Балкано-Дунайский регион также обеспечивается через соответствующие соединения.

Значение этого проекта созвучно с политикой Европы по снижению зависимости от энергоносителей и диверсификации маршрутов поставок. Экспорт газа из Азербайджана вносит практический вклад в энергетическую безопасность европейского рынка. Следовательно, участие нашей страны в обсуждениях вопросов энергетики на Дублинском саммите - это не просто обсуждение перспектив будущего сотрудничества, а презентация уже сформировавшегося стратегического партнерства.

Другим важным направлением, повышающим геостратегическое значение Азербайджана, является Средний коридор. Этот транспортный маршрут, берущий начало в Китае и Центральной Азии и проходящий через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в Европу, играет важную роль в развитии межконтинентальной торговли. Осуществляемые через Каспий перевозки, современная портовая инфраструктура, возможности железнодорожного и автомобильного транспорта превращают нашу страну в один из важнейших транзитных центров между Европой и Азией.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и другие транспортно-логистические проекты повышают конкурентоспособность этих связей. Хотя географическое положение Азербайджана создает здесь важное преимущество, главным фактором, определяющим транзитный потенциал нашей страны, является не только география. Созданная за последние годы инфраструктура, осуществленные инвестиции и сотрудничество, выстроенное с международными партнерами, превратили это преимущество в реальные экономические возможности.

С этой точки зрения вынесение на обсуждение на Дублинском саммите вопроса улучшения взаимосвязанности по всей Европе имеет для Азербайджана особую значимость. Расширение возможностей доступа Европы к азиатским рынкам, повышение надежности цепочек поставок и развитие альтернативных транспортных маршрутов совпадают с региональными инициативами Азербайджана. Наша страна в этом процессе выступает не просто транзитной территорией, а независимым партнером, объединяющим различные экономические и транспортные системы и создающим условия для расширения сотрудничества.

По сути, обсуждение энергетического и транспортного направлений в рамках одного саммита выявляет важнейшую реальность современных международных отношений: экономическая мощь и политическое влияние все больше измеряются масштабами создаваемых государствами связей, вкладом в энергообеспечение и ролью в региональной стабильности. Азербайджан достигнутыми в этих сферах результатами укрепляет статус надежного партнера Европы.

Региональный мир и безопасность: принципиальная позиция Азербайджана

Вторым ключевым направлением Дублинского саммита является обеспечение безопасности и обороны демократической Европы. Однако суть понятия безопасности не должна измеряться лишь военными возможностями. Уважение к суверенитету государств, защита территориальной целостности, соблюдение норм и принципов международного права также являются главными условиями устойчивой системы безопасности.

Именно эти принципы лежат в основе позиции, отстаиваемой Азербайджаном в международных отношениях. Наша страна долгие годы держала в повестке дня международных платформ вопросы обеспечения территориальной целостности и суверенитета. Восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета в очередной раз продемонстрировало важность фундаментальных принципов международного права. Этот опыт дает нашей стране прочную политическую основу для принципиального выражения своей позиции по вопросам безопасности, суверенитета и региональной стабильности.

Укрепление мира на Южном Кавказе также входит в число важных приоритетов внешней политики Азербайджана. Нормализация отношений с Арменией и продвижение мирной повестки открывают новые возможности для будущего развития региона. Участие Президента Ильхама Алиева посредством видеосвязи в восьмом саммите, прошедшем в Ереване, а также принятие предложения Азербайджана принять у себя один из следующих саммитов имеют в этом плане особый политический смысл.

Избрание Азербайджана страной, которая примет у себя Саммит ЕПС в 2028 году, также важно с точки зрения расширения возможностей диалога и сотрудничества в регионе. Это решение является показателем активного участия Азербайджана в международных платформах и его возрастающей роли в региональных процессах. В то же время поддержка Арменией кандидатуры Азербайджана является примечательным моментом с точки зрения продвижения мирной повестки дня в политико-дипломатической плоскости.

Баку - один из новых центров международной дипломатии

Будущее проведение Азербайджаном 12-го Саммита ЕПС является важным показателем международного авторитета нашей страны и ее возрастающей роли в многосторонней дипломатии. Это решение, принятое при единогласной поддержке государств, подтверждает, что Азербайджан является не просто участником платформы, но и одной из ключевых сторон, несущих ответственность за организацию ее будущей деятельности.

Президент Ильхам Алиев 4 мая 2026 года в своем обращении посредством видеосвязи к участникам восьмого саммита ЕПС в Ереване объявил о принятии предложения о проведении встречи в мае 2028 года в Азербайджане и пригласил участников в нашу страну. Это решение создает важную возможность для выведения политического диалога Азербайджана с европейскими государствами на новый этап.

Основной привлекающий внимание момент заключается в том, что возможности Азербайджана по проведению международных мероприятий охватывают различные географии и политические платформы. Наша страна принимает активное участие в форматах многостороннего сотрудничества как Европы, так и Азии, а также исламского мира. Это свидетельствует о многовекторном характере внешней политики, о значимости, придаваемой выстраиванию основанных на взаимных интересах отношений с различными государствами.

Проведение Азербайджаном в 2026 году Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) стало одним из важных достижений в этом направлении. Седьмой саммит СВМДА, прошедший 15 октября в Баку, собрал представителей высокого уровня государств-членов организации. Продление председательства Азербайджана при единогласной поддержке стран-членов еще на два года - до 2028 года - является выражением оказанного нашей стране доверия. Данное решение стало результатом позитивной оценки на международном уровне деятельности, осуществляемой Азербайджаном в направлении укрепления диалога, доверия и сотрудничества в Азии.

Другим важным событием является проведение в 2027 году в Баку 16-го Саммита Организации исламского сотрудничества. Наряду с проведением этой встречи, Азербайджан будет осуществлять и трехлетнее председательство в организации. Организация этого важного саммита ОИС, объединяющей около 60 стран, в Баку служит укреплению политических и дипломатических позиций нашей страны в исламском мире. Это в то же время является показателем вклада Азербайджана в развитие солидарности, взаимной поддержки и экономического сотрудничества между мусульманскими странами.

Таким образом, проведение в 2026 году Саммита СВМДА в Баку и продление председательства в организации до 2028 года, организация 16-го Саммита ОИС в нашей стране в 2027 году и осуществление трехлетнего председательства, а также проведение саммита ЕПС в Баку в 2028 году являются взаимосвязанными событиями, демонстрирующими возрастающий вес Азербайджана в международной дипломатии. Эта последовательность не является набором случайных дипломатических успехов. За ней стоят независимая внешняя политика, последовательное сотрудничество с международными партнерами и инициативная позиция на многосторонних платформах.

От Дублинского саммита к бакинской встрече: стоящие перед Азербайджаном дипломатические задачи

Участие Президента Ильхама Алиева в предыдущих саммитах ЕПС и многочисленные встречи высокого уровня, проведенные в рамках этих мероприятий, подтверждают активное представительство нашей страны в европейском политическом пространстве. Данные встречи позволили напрямую довести до внимания европейских лидеров национальные интересы Азербайджана, позицию по миру и безопасности на Южном Кавказе, реализуемые в энергетической и транспортной сферах проекты, инициативы регионального сотрудничества.

Дублинский саммит также является важной платформой для новых дипломатических контактов и политических дискуссий в этом контексте. Одной из главных задач, стоящих перед Азербайджаном, является последовательное представление своего вклада в энергетическую безопасность Европы, роли в транспортных связях Восток-Запад и позиции в направлении обеспечения устойчивого мира на Южном Кавказе. В то же время с учетом того, что наша страна примет встречу в 2028 году, дублинская встреча имеет важное значение и для формирования организационной и политической повестки дня будущего саммита.

На следующем этапе, в апреле 2027 года, намечено проведение 10-го саммита ЕПС в швейцарском городе Цюрих. Эта последовательность важна с точки зрения отслеживания развития политической повестки дня платформы вплоть до 12-й встречи в Баку в 2028 году и поэтапного осуществления процесса подготовки Азербайджана в качестве принимающей страны.

Деятельность Азербайджана на этой платформе показывает, что страна выступает в системе международных отношений не просто как участник региональных процессов. Баку также обладает потенциалом превращения в пространство диалога, объединяющее различные географии, экономические интересы и политические взгляды. Стратегическое положение между Европой и Азией, энергетическая и транспортная инфраструктура, независимая внешняя политика и возрастающий авторитет в международных организациях являются ключевыми факторами, усиливающими эту роль Азербайджана.

В конечном счете саммит в Дублине 12 ноября станет очередным важным этапом в международной дипломатической деятельности Азербайджана. Наша страна на этой встрече не только примет участие в обсуждении будущих приоритетов Европы, связанных с безопасностью, энергетикой, инновациями и взаимосвязанностью, но и выступит в качестве активного участника политического процесса, ведущего к саммиту, организуемому в 2028 году в Баку. Ответственность, взятая на себя Азербайджаном в предстоящий период в рамках СВМДА, ОИС и ЕПС, послужит дальнейшему укреплению позиций нашей страны на международной арене.

Самый важный результат заключается в том, что Азербайджан больше не ограничивается ролью государства, которое отслеживает решения, принимаемые на различных международных платформах, и выражает к ним отношение. Наша страна выдвигает инициативы, принимает у себя международные мероприятия, вносит вклад в развитие многостороннего сотрудничества и выводит свои стратегические приоритеты на глобальную политическую повестку дня. Дублинский саммит станет очередным проявлением этой политики, а Бакинский саммит - важной возможностью для демонстрации возрастающего международного авторитета Азербайджана в еще более широком масштабе.

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#АЗЕРБАЙДЖАН #САММИ ЕПС
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Азербайджанская шахматистка досрочно стала чемпионкой Европы 22:38 (UTC+04), Спорт 0
В Кривом Роге состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы Азербайджана - ФОТО 22:30 (UTC+04), Общество 188
Экономика как фундамент безопасности: стратегия Президента Ильхама Алиева в цифрах - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова 22:20 (UTC+04), Политика 419
Скончался заслуженный артист Азербайджана - ФОТО 22:15 (UTC+04), Общество 279
В "Доме Азербайджана" в Штутгарте состоялось мероприятие по случаю Дня Победы - ФОТО 22:10 (UTC+04), Культура 294
Умер посол РФ в США Александр Дарчиев 22:03 (UTC+04), В мире 324
Глава МЧС Азербайджана посетил посольство Польши после трагедии в Кракове - ФОТО - ВИДЕО 21:52 (UTC+04), Политика 349
Таиланд отложил введение нового сбора для иностранных туристов 21:51 (UTC+04), Туризм 333
Посол Азербайджана в Нидерландах вручил верительные грамоты Королю Виллему-Александру - ФОТО 21:50 (UTC+04), Политика 348
В Баку пройдет Фестиваль франкоязычных фильмов 21:43 (UTC+04), Культура 362
Стало известно, как Армения может восстановить право голоса в ОДКБ 21:32 (UTC+04), В мире 394
В ЕС согласовали новые санкции против России 21:24 (UTC+04), В мире 431
Bakıda yeni söküntüyə görə 4000 manatdan kompensasiya verilir - VİDEO 21:16 (UTC+04), Azərbaycanca 440
В Азербайджане осудили присвоение залу Голубой мечети в Ереване имени армянского поэта 21:12 (UTC+04), Политика 452
От Дублина до Баку: вклад Азербайджана в энергобезопасность и геополитический диалог на пространстве ЕПС 21:01 (UTC+04), Политика 1 720
"Карабах" планирует два трансфера зимой 21:00 (UTC+04), Спорт 400
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» - ФОТО 20:49 (UTC+04), Официальная хроника 1 697
Физики установили новый рекорд сверхнизких температур 20:38 (UTC+04), Это интересно 451
В Азербайджане стартует конкурс грантов для деятелей культуры 20:20 (UTC+04), Культура 438
Dövlət Komitəsi Göy məscidin tarixi kimliyinin təhrif edilməsinə etiraz edib 20:17 (UTC+04), Azərbaycanca 466
Германия подошла к зиме с самыми низкими запасами газа в истории 20:06 (UTC+04), В мире 473
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон - ФОТО 19:57 (UTC+04), Официальная хроника 4 862
Капитан "Сумгайыта" вызван в сборную Пакистана 19:40 (UTC+04), Спорт 442
Сколько человек воспользовались услугами автовокзалов в праздничные дни? 19:31 (UTC+04), Общество 493
Toyota возродила бренд мини-машин 19:14 (UTC+04), Автоновости 500
QMİ İrəvan Göy məscidində keçirilən tədbiri qətiyyətlə pisləyib 19:12 (UTC+04), Azərbaycanca 474
Художников приглашают принять участие в выставке "Осенние этюды" 19:00 (UTC+04), Культура 491
Генсек ОПЕК призвал COP31 принять концепцию «Эпохи всех видов энергии» 18:49 (UTC+04), Экономика 5 850
В Азербайджане предложили внедрить механизм "зеленого бюджета" 18:43 (UTC+04), Экономика 518
Армения лишена права голоса в ОДКБ 18:36 (UTC+04), В мире 599
Теплая встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с Первой леди Турции Эмине Эрдоган - ФОТО 18:33 (UTC+04), Официальная хроника 8 335
Все iPhone призвали срочно обновить 18:25 (UTC+04), Наука и технологии 544
Кушнер рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби - ВИДЕО 18:19 (UTC+04), В мире 507
Рамиль Усубов обсудил вопросы безопасности на встрече представителей стран СНГ 18:14 (UTC+04), Политика 565
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в Саммите лидеров СОР31 - ВИДЕО 18:10 (UTC+04), Официальная хроника 7 051
Азербайджанский дзюдоист стал чемпионом Европы в Баку - ФОТО 18:05 (UTC+04), Спорт 513
Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Турцию - ФОТО - ВИДЕО 18:02 (UTC+04), Официальная хроника 523
Появились кадры падения BMW с моста в Баку - ВИДЕО 17:56 (UTC+04), Общество 815
Мошенники рассылают фальшивые сообщения от имени Azparking - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 17:48 (UTC+04), Общество 598
В Италии из-за угроз взрыва эвакуированы сотни школ 17:40 (UTC+04), В мире 543
Новая схема мошенничества от имени дорожной полиции 17:32 (UTC+04), Общество 750
Yağışlı havada bunu edən sürücülər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 17:24 (UTC+04), Azərbaycanca 538
Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными 17:19 (UTC+04), В мире 594
Известные российские актеры приглашают на спектакль "Мастер и Маргарита" в Баку - ВИДЕО 17:10 (UTC+04), Культура 626
Bakıda istilik mövsümü başlayır - Bu halda ödəniş etməyə bilərsiz! 17:00 (UTC+04), Azərbaycanca 583
Фонд Гейдара Алиева представлен павильоном в рамках COP31 - ФОТО 16:59 (UTC+04), Политика 8 349
Onlayn kredit alan zaman bunları mütləq bilmək lazımdır - VİDEO 16:51 (UTC+04), Azərbaycanca 523
Азербайджан представлен на юбилейной Всемирной инвестиционной конференции - ФОТО 16:46 (UTC+04), Экономика 575
Стало известно о состоянии подорвавшегося на тракторе на мине в Ходжавенде 16:38 (UTC+04), Общество 597
В Гяндже автобус врезался в фонарный столб 16:27 (UTC+04), Общество 556
В Гяндже пройдет первенство по художественной гимнастике 16:20 (UTC+04), Спорт 511
Рядом с военной базой США на Аляске заметили НЛО - ВИДЕО 16:12 (UTC+04), В мире 684
Endirim adı altında satılan məhsul gördükdə bunu edin - Sədr AÇIQLADI 16:11 (UTC+04), Azərbaycanca 620
Пострадавшего при взрыве мины в Ходжавенде тракториста прооперируют 15:55 (UTC+04), Общество 540
Mercedes-Benz превратит лобовое стекло автомобиля в экран 15:51 (UTC+04), Автоновости 556
Важная новость для желающих приобрести жилье в ипотеку 15:43 (UTC+04), Экономика 685
Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом - ФОТО 15:36 (UTC+04), Официальная хроника 9 697
Азербайджанская резолюция по пропавшим без вести принята в ООН 15:31 (UTC+04), Политика 627
İpoteka krediti ilə bağlı YENİLİK 15:28 (UTC+04), Azərbaycanca 598
"Астры" на полотнах Давуда Казымова - ФОТО 15:25 (UTC+04), Культура 573
Yeni uçot qaydaları əlavə vergi yaradacaqmı? - VİDEO 15:17 (UTC+04), Azərbaycanca 617
Телефоны Nokia исчезнут 15:14 (UTC+04), Наука и технологии 610
Эрдоган поблагодарил Азербайджан 15:03 (UTC+04), Политика 6 215
Какова ситуация с корью в Азербайджане? 14:59 (UTC+04), Общество 660
Азербайджанские борцы завоевали восемь медалей в Казахстане - ФОТО 14:57 (UTC+04), Спорт 557
Как долго продержится холодная погода? 14:52 (UTC+04), Общество 998
Генсек ООН обозначил приоритеты климатического финансирования до 2035 года 14:44 (UTC+04), В мире 627
В Ходжавенде трактор подорвался на мине, есть пострадавший 14:41 (UTC+04), Общество 3 617
В Абу-Даби завершился второй день переговоров России, Украины и США - ОБНОВЛЕНО 14:37 (UTC+04), В мире 825
Саммит глав государств-членов ОЭС пройдет в Тегеране 14:34 (UTC+04), В мире 646
Гутерриш призвал утроить мировые мощности ВИЭ к 2035 году 14:32 (UTC+04), В мире 624
Азербайджан и МЭА обсудили перспективы сотрудничества в сфере энергетики - ФОТО 14:28 (UTC+04), Экономика 648
В Международном центре мугама состоялся праздничный концерт ко Дню Победы - ФОТО 14:16 (UTC+04), Культура 591
Прошел год со дня крушения турецкого самолета, вылетевшего из Гянджи 14:13 (UTC+04), Общество 648
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить расходы госбюджета на соцуслуги и здравоохранение 14:11 (UTC+04), Общество 594
Азербайджан направит более 8 млрд манатов на оборону и нацбезопасность 14:06 (UTC+04), Экономика 669
На COP31 определены 10 направлений климатических действий - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 13:50 (UTC+04), Политика 7 393
Созидать или Разрушать? - РАЗМЫШЛЕНИЯ АСАФА ГАДЖИЕВА 13:48 (UTC+04), Политика 7 116
В Дублине пропалестинские активисты забросали Байдена молоком - ВИДЕО 13:35 (UTC+04), В мире 746
Прибыль Porsche рекордно упала 13:30 (UTC+04), Автоновости 549
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в Саммите лидеров СОР31 - ФОТО - ВИДЕО 13:26 (UTC+04), Официальная хроника 16 458
В этом районе Баку устранили проблемы с давлением газа 13:09 (UTC+04), Общество 1 561
Пашиняна в Анталье встретили под звуки азербайджанской песни - ВИДЕО 13:04 (UTC+04), Общество 824
EIA обновило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане 12:57 (UTC+04), Экономика 744
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 12:55 (UTC+04), Общество 833
Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан 12:51 (UTC+04), Общество 556
ДТП с микроавтобусом в Астаре, много пострадавших 12:44 (UTC+04), Общество 617
Азербайджан рассчитывает на рост доходов ненефтегазового сектора 12:43 (UTC+04), Экономика 707
В этих сферах введут почасовую оплату труда 12:40 (UTC+04), Общество 665
Камилла Гасанова дважды победила на парусном "Кубке Победы" 12:37 (UTC+04), Спорт 544
Новое требование для получения пособия по уходу за ребенком 12:35 (UTC+04), Общество 621
Bəzi işçilərin maaşı saatla hesablanacaq - Yeni qayda açıqlandı 12:28 (UTC+04), Azərbaycanca 690
Азербайджанские волонтеры на COP31 - ФОТО 12:25 (UTC+04), Общество 647
34 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb 12:20 (UTC+04), Azərbaycanca 622
В Азербайджане замедлился рост цен 12:15 (UTC+04), Экономика 702
Зеленая повестка Азербайджана и СОР31: реальный подход и реальные достижения 12:05 (UTC+04), Политика 7 140
Глава ICESCO рассчитывает на успешное сотрудничество с Азербайджаном в рамках COP31 12:04 (UTC+04), Политика 696
Пробок на въезде в Баку станет меньше - ДЕТАЛИ 12:01 (UTC+04), Общество 934
В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине 11:57 (UTC+04), В мире 703
В Азербайджане выросли доходы населения 11:53 (UTC+04), Экономика 697
Ройя Айхан предупредила поклонников о мошенниках - ФОТО 11:49 (UTC+04), Шоу-бизнес 629
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Болгарии 11:43 (UTC+04), Официальная хроника 6 472
Азербайджан рассматривает с ACWA Power новые проекты в сфере зеленой энергетики - ФОТО 11:34 (UTC+04), Экономика 651
44 yaşlı şöbə rəisi qəfil vəfat etdi - YENİLƏNİB 11:29 (UTC+04), Azərbaycanca 760
Почему в Азербайджане сократилось производство бензина АИ-95? - комментарий эксперта 11:27 (UTC+04), Экономика 782
В Азербайджане выросли зарплаты 11:20 (UTC+04), Экономика 793
Дешевая постановка армянских страдальцев в Глендейле 11:17 (UTC+04), Политика 7 680
SOCAR AQŞ завершила бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон 11:14 (UTC+04), Экономика 612
ING прогнозирует рост цен на золото в 2027 году 11:12 (UTC+04), Экономика 735
TikTok удалил около 600 тысяч видео в Азербайджане за три месяца 11:10 (UTC+04), Общество 681
АЖД сообщили о росте грузовых и транзитных перевозок 11:06 (UTC+04), Экономика 707
В Баку BMW слетел с моста - ФОТО 11:00 (UTC+04), Общество 1 288
Азербайджан и датская компания обсудили проекты в сфере ветроэнергетики - ФОТО 10:52 (UTC+04), Экономика 791
В Азербайджане осудили организатора онлайн-казино - ВИДЕО 10:41 (UTC+04), Общество 678
Azərbaycanda yanacaq istehsalı niyə kəskin azalıb? - SƏBƏB AÇIQLANDI 10:41 (UTC+04), Azərbaycanca 720
ING ожидает ускорения роста экономики Азербайджана 10:38 (UTC+04), Экономика 733
Водителей предупредили об опасности соцсетей за рулем 10:36 (UTC+04), Общество 638
ING оценила перспективы инфляции в Азербайджане 10:34 (UTC+04), Экономика 740
Проведена проверка условий содержания детей в Доме малютки в Баку - ФОТО 10:29 (UTC+04), Общество 656
Canlı yayım həvəsi baha başa gələ bilər - Sürücülərə XƏBƏRDARLIQ 10:28 (UTC+04), Azərbaycanca 746
Азербайджанская нефть изменилась в цене 10:25 (UTC+04), Экономика 751
Пезешкиан отметил значение саммита лидеров COP31 для региона 10:24 (UTC+04), В мире 751
Тяжелое ДТП в Губе, есть погибший и раненые 10:19 (UTC+04), Общество 642
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:15 (UTC+04), Туризм
В Азербайджане могут изменить порядок выплаты зарплат и пенсий 10:10 (UTC+04), Общество 16 284
Иран объявил ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями 09:56 (UTC+04), В мире 753
«Мой «Карабахский дневник» - это история литовца и его большой любви к Азербайджану» - Ричардас Лапайтис для Day.Az - ФОТО 09:50 (UTC+04), Политика 7 796
Родителям грозит штраф за физическое наказание детей 09:36 (UTC+04), Общество 1 620
МЧС совершило 72 выезда на пожары в праздничные дни - ВИДЕО 09:31 (UTC+04), Общество 623
Мировые цены на нефть выросли 09:25 (UTC+04), Экономика 778
"Рома" и "Спортинг" претендуют на Эндрика - СМИ 09:21 (UTC+04), Спорт 611
Катар добился отсрочки возможных ударов США по Ирану 09:18 (UTC+04), В мире 819
Биткоин подешевел 09:14 (UTC+04), Экономика 797
Официальные курсы валют в Азербайджане 09:10 (UTC+04), Экономика
Пашинян прибыл в Турцию - ВИДЕО 08:47 (UTC+04), В мире 914
Когда в Баку выпадет снег? 08:38 (UTC+04), Общество 983
Трамп обвинил демократов в злоупотреблении властью 08:20 (UTC+04), В мире 834
МТК Север-Юг: процесс пошел - ОБЗОР от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 980
Глава Пентагона припугнул Иран 07:46 (UTC+04), В мире 1 014
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:33 (UTC+04), Общество
Трамп может нарушить девятилетнюю традицию Белого дома 07:19 (UTC+04), В мире 1 013
В Британии задержали американского шпиона 07:07 (UTC+04), В мире 959
День хорош для денежных вложений - гороскоп на 11 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 843
Перечислены неочевидные ранние признаки одного коварного вида рака 04:58 (UTC+04), Медицина 800
Создан способ искать жизнь в космосе с помощью электричества и ИИ 03:45 (UTC+04), Это интересно 774
В домашней технике нашли скрытые платные функции 02:31 (UTC+04), Наука и технологии 876
В США сделали новый прогноз по нефти 01:17 (UTC+04), Экономика 1 276
Сотрудничество Грузии, Азербайджана, Турции и Болгарии откроет новые возможности - Квривишвили 00:45 (UTC+04), Экономика 1 277
Xəzər dənizində naməlum varlıq göründü - VİDEO 00:24 (UTC+04), Azərbaycanca 1 395
Сборная Азербайджана вернулась домой с тремя медалями 00:11 (UTC+04), Спорт 863
В Ормузском проливе подорвался еще один танкер - ВИДЕО 10 ноября 23:48 (UTC+04), В мире 1 363
Иран выдвинул США семь условий 10 ноября 23:39 (UTC+04), В мире 1 400
Макрон хочет запретить детям ИИ 10 ноября 23:25 (UTC+04), В мире 1 321
Зеленский прокомментировал переговоры с США и Россией 10 ноября 23:13 (UTC+04), В мире 1 715
Пашинян встретился с Макроном 10 ноября 23:00 (UTC+04), В мире 1 342
19 участников полумарафона попали в больницу с загадочными симптомами 10 ноября 22:47 (UTC+04), В мире 1 336
Два самолета чудом избежали столкновения в небе над США 10 ноября 22:33 (UTC+04), В мире 1 314
Азербайджан - ключевой узел Евразии - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 10 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 11 634
Неожиданная находка в Windows 10 ноября 22:16 (UTC+04), Наука и технологии 807
Bazarda "yaş" adı ilə suya salınmış qoz satılır - VİDEO 10 ноября 22:02 (UTC+04), Azərbaycanca 1 215
Главу ФИФА могут вызвать в конгресс США 10 ноября 22:00 (UTC+04), Спорт 809
Каллас пригрозила ужесточить санкции против России 10 ноября 21:43 (UTC+04), В мире 1 352
Вэнс назвал причину претензий Конгресса к главе Пентагона 10 ноября 21:27 (UTC+04), В мире 1 403
В ЕС активизировались по вопросу финансирования Украины 10 ноября 21:11 (UTC+04), В мире 1 322
Голос Победы, мелодия гордости - артисты представили посвящение 8 Ноября - ВИДЕО 10 ноября 20:46 (UTC+04), Культура 793
COP31 продолжает повестку COP29, уделяя внимание поддержке развивающихся стран – Мухтар Бабаев 10 ноября 20:25 (UTC+04), Политика 1 380
Казахстан рассчитывает на новые возможности климатического сотрудничества с Азербайджаном - ФОТО 10 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 478
COP31 в Анталье продолжает договорённости, достигнутые в Баку - репортаж спецкора Trend - ВИДЕО 10 ноября 20:01 (UTC+04), Политика 8 633
Азербайджан на COP31: климатическая дипломатия Президента Ильхама Алиева на стыке трех регионов 10 ноября 19:45 (UTC+04), Политика 7 126
В европейском офисе китайского автогиганта прошли обыски 10 ноября 19:38 (UTC+04), Автоновости 894
В Японии рассказали, когда ждать пика Эль-Ниньо 10 ноября 19:25 (UTC+04), Это интересно 916
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию - ФОТО - ВИДЕО 10 ноября 19:19 (UTC+04), Официальная хроника 9 655
В Британии предупредили об ослаблении НАТО 10 ноября 19:13 (UTC+04), В мире 1 426
Внук легендарного Шахмара Алекперова - Эльдар покоряет Голливуд - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО 10 ноября 19:00 (UTC+04), Культура 6 483
"Зеленые" энергокоридоры из Азербайджана в Европу выгодны и реализуемы - турецкий эксперт 10 ноября 18:51 (UTC+04), Экономика 1 475
Стала известна еще одна тема переговоров в Абу-Даби 10 ноября 18:31 (UTC+04), В мире 1 585
Рубио прокомментировал переговоры по Украине в Абу-Даби 10 ноября 18:26 (UTC+04), В мире 1 584
От Шостаковича до "Шехерезады": Максим Венгеров и Фуад Ибрагимов завершили BIAF грандиозным концертом в Баку - ФОТО 10 ноября 18:07 (UTC+04), Культура 1 167
Представлен спектакль "Карабахнаме", посвященный исторической Победе в 44-дневной Отечественной войне - ФОТО 10 ноября 17:48 (UTC+04), Культура 1 102
В Азербайджане изменен порядок расчета просроченной кредитной задолженности 10 ноября 17:19 (UTC+04), Экономика 1 615
В рамках проекта "Кино в музее" состоялся показ художественного фильма “Layla" - ФОТО 10 ноября 17:09 (UTC+04), Культура 793
В Абу-Даби завершился первый день переговоров России, США и Украины - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 10 ноября 17:04 (UTC+04), В мире 1 902
Грузия депортировала 91 иностранца 10 ноября 16:53 (UTC+04), В мире 1 555
В Доме-музее Самеда Вургуна прошло мероприятие к 120-летию поэта - ФОТО 10 ноября 16:47 (UTC+04), Культура 754
Азербайджан, Турция, Грузия и Болгария подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере чистой энергетики - ФОТО 10 ноября 16:38 (UTC+04), Экономика 1 839
Вице-президент Турции посетил павильон Азербайджана на COP31 - ФОТО 10 ноября 16:21 (UTC+04), Политика 1 517
В ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса 10 ноября 16:19 (UTC+04), В мире 1 547
В Баку представлен спектакль "Balaca kişilər", посвященный Дню Победы - ФОТО 10 ноября 16:14 (UTC+04), Культура 765
Представлен новый ракетный комплекс КСИР - ФОТО 10 ноября 16:07 (UTC+04), В мире 2 282
Скончался известный азербайджанский актер Аслан Фатуллаев - ФОТО 10 ноября 16:05 (UTC+04), Общество 2 962
Лавров высказался о прекращении огня в Украине 10 ноября 16:00 (UTC+04), В мире 1 593
Азербайджан расширяет туристические связи с Ближним Востоком - ОБЗОР от Azernews 10 ноября 15:45 (UTC+04), Туризм 3 093
Страны Персидского залива создают штаб единого военного командования 10 ноября 15:40 (UTC+04), В мире 1 524
В Филармонии состоялся торжественный концерт, посвященный Дню Победы - ФОТО 10 ноября 15:35 (UTC+04), Культура 719
Цепные ДТП в Болгарии: есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО 10 ноября 15:20 (UTC+04), В мире 1 556
Президент Казахстана призвал прекратить сомнения в будущем казахского языка 10 ноября 15:10 (UTC+04), В мире 1 611
Yerə zibil atanları 10 min manatadək cərimə gözləyir 10 ноября 15:08 (UTC+04), Azərbaycanca 1 618
Представлена новая модель эволюции Земли без жизни 10 ноября 14:58 (UTC+04), Это интересно 863
Главный тренер "Аль-Хиляля" намерен покинуть клуб 10 ноября 14:44 (UTC+04), Спорт 862
Ученый рассказал о последствиях появления крупной корональной дыры на Солнце 10 ноября 14:33 (UTC+04), Это интересно 868
Еще новости