В Азербайджане осудили присвоение залу Голубой мечети в Ереване имени армянского поэта

Присвоение церемониальному залу расположенной в Ереване Голубой мечети, являющейся одним из образцов древнего историко-культурного наследия азербайджанского народа, имени армянского поэта Егише Чаренца представляет собой очередную попытку искажения историко-культурной идентичности памятника, проявление неуважения к общечеловеческим ценностям, закреплённым в международных конвенциях, а также провокацию, направленную против усилий по формированию атмосферы мира и взаимного доверия".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на AПA, об этом говорится в заявлении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями.

В заявлении отмечается, что инициатива установки бюста в церемониальном зале Голубой мечети вызывает серьёзные вопросы относительно объективного и беспристрастного отношения армянской стороны, в особенности политического руководства этой страны, к первоначальному назначению и исторической принадлежности памятника.

"Подобные попытки направлены на оттеснение на второй план историко-культурной идентичности Голубой мечети и её представление в качестве памятника, принадлежащего другой культуре. Сохранение исторических памятников предполагает не только обеспечение их физической сохранности, но и уважительное отношение к их принадлежности, первоначальному назначению и культурной идентичности.

Голубая мечеть была построена в XVIII веке, в период Иреванского ханства, во времена правления Гусейнали-хана, и является важным образцом азербайджанского архитектурного и религиозного наследия. Известный в истории под названиями Голубая мечеть, Гёй-джами и мечеть Гусейнали-хана, этот памятник занимал важное место в религиозной и общественной жизни мусульманского населения Еревана и сыграл значительную роль в формировании культурного облика города. Его историческая принадлежность непосредственно связана с архитектурными особенностями мечети, периодом её строительства и местом Иреванского ханства в истории государственности.

В советский период религиозная деятельность здесь была прекращена, а здание использовалось в различных светских целях, в том числе в качестве музея. В соответствии с соглашением, достигнутым между Ираном и Арменией в 1995 году, финансирование работ по "реконструкции" было возложено на иранскую сторону.

Однако этот процесс не может служить основанием для изменения исторической принадлежности мечети или представления её первоначальных архитектурных особенностей как части другой культуры. Ведь восстановление какого-либо объекта культурного наследия за счёт средств определённого государства не даёт оснований утверждать, что этот объект принадлежит данной стране.

Историческая идентичность Голубой мечети должна оцениваться с учётом периода её строительства, Иреванского ханства и связи города с азербайджанским культурным наследием. Попытки представить памятник как "персидскую мечеть", изменить его название и исторический контекст служат политическим целям, а не основаны на научно-историческом подходе".

В заявлении также подчёркивается, что охрана культурного наследия является одним из важных принципов международного права.

"Гаагская конвенция ЮНЕСКО "О защите культурных ценностей в случае вооружённого конфликта" 1954 года предусматривает защиту культурных ценностей во время вооружённых конфликтов, предотвращение враждебных действий в отношении них, разграбления и присвоения.

Конвенция ЮНЕСКО "Об охране всемирного культурного и природного наследия" 1972 года закрепляет ответственность государств за выявление, охрану, сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия, находящегося на их территориях.

С сожалением подчёркиваем, что Армения сегодня вновь прибегает к негативной практике, применявшейся в период оккупации в отношении мечетей на территориях Карабаха и Восточного Зангезура.

Азербайджанский народ не забыл, как в 2019 году к работам, проводившимся под видом ремонта в мечети Юхары Гёвхар Ага в Шуше, была привлечена компания, действующая в Исламской Республике Иран, а сама мечеть, как и Агдамская Джума-мечеть, представлялась в качестве "персидской мечети".

Мы также с глубокой горечью и сожалением вспоминаем разрушение и осквернение древних мечетей и мест поклонения на других ранее оккупированных территориях, акты вандализма, направленные на оскорбление религиозных чувств нашего народа.

В настоящее время Азербайджанское государство осуществляет восстановление всех религиозных и культурных памятников на освобождённых от оккупации территориях, последовательно реализует меры по восстановлению их исторического облика.

Однако устранение физических разрушений не стирает духовных следов, оставленных в исторической памяти нашего народа актами вандализма, совершёнными в период оккупации.

Считаем, что в вопросах сохранения объектов культурного наследия необходимо руководствоваться едиными и объективными критериями, а при их восстановлении и использовании - проявлять уважение к их исторической принадлежности, первоначальным архитектурным особенностям и религиозному назначению.

В этом контексте попытки искажения исторической идентичности Голубой мечети в Ереване вновь актуализируют необходимость повсеместного соблюдения единых принципов отношения к культурному наследию.

Мы выражаем протест против попыток искажения исторической принадлежности Голубой мечети и присвоения культурно-религиозного наследия азербайджанского народа, призываем иранскую и армянскую стороны уважать исторические факты и воздерживаться от использования религиозных и культурных памятников в политико-идеологических целях".