"Карабах" планирует два трансфера зимой

Футбольный клуб "Карабах" намерен усилить состав двумя игроками в зимнее трансферное окно. Главный тренер агдамской команды Гурбан Гурбанов определил позиции, нуждающиеся в укреплении, и уже рассматривает потенциальных новичков.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportinfo.az, специалист представил руководству клуба свой трансферный план и получил дополнительный бюджет для усиления проблемных зон.

Приоритетными направлениями стали поиск креативного футболиста атакующего плана и правого вингера. Сейчас Гурбанов изучает возможных кандидатов на обе позиции.

Отметим, что во время летнего межсезонья "Карабах" осуществил 11 трансферных операций.