https://news.day.az/sport/1873700.html "Карабах" планирует два трансфера зимой Футбольный клуб "Карабах" намерен усилить состав двумя игроками в зимнее трансферное окно. Главный тренер агдамской команды Гурбан Гурбанов определил позиции, нуждающиеся в укреплении, и уже рассматривает потенциальных новичков.
"Карабах" планирует два трансфера зимой
Футбольный клуб "Карабах" намерен усилить состав двумя игроками в зимнее трансферное окно. Главный тренер агдамской команды Гурбан Гурбанов определил позиции, нуждающиеся в укреплении, и уже рассматривает потенциальных новичков.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportinfo.az, специалист представил руководству клуба свой трансферный план и получил дополнительный бюджет для усиления проблемных зон.
Приоритетными направлениями стали поиск креативного футболиста атакующего плана и правого вингера. Сейчас Гурбанов изучает возможных кандидатов на обе позиции.
Отметим, что во время летнего межсезонья "Карабах" осуществил 11 трансферных операций.
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