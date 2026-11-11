Все iPhone призвали срочно обновить

Владельцев iPhone призвали установить на смартфоны обновление безопасности. Об этом сообщает издание 01net, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В начале ноября компания Apple выпустила iOS 27.2.1 для всех совместимых моделей начиная с iPhone 11. Согласно бюллетеню компании, в системе закрыли девять уязвимостей.

По словам журналистов медиа, срочно обновить смартфоны рекомендовали в том числе из-за двух ошибок в групповых чатах iMessage. Первая могла позволить постороннему присоединиться к переписке и получать сообщения. Вторая давала новому участнику доступ к сообщениям, отправленным до его добавления в чат.

Еще несколько исправлений касаются Bluetooth и AirPlay. В частности, уязвимости могли позволить устройству подключиться к iPhone без согласия владельца или обойти ограничение на число попыток ввода кода сопряжения. Для таких атак злоумышленнику требовалось находиться рядом с телефоном либо в той же сети Wi-Fi.

В обновлении также устранили ошибки, которые могли открыть приложениям доступ к конфиденциальным данным. По данным 01net, сведений об использовании перечисленных уязвимостей в реальных атаках пока нет.

Для iPhone, оставшихся на iOS 26, Apple выпустила версию 26.7.3, а для iPhone XS, XS Max и XR - iOS 18.7.12. Проверить доступное обновление можно в разделе настроек "Основные" и перейти в подраздел "Обновление ПО".