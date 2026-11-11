https://news.day.az/officialchronicle/1873695.html Теплая встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с Первой леди Турции Эмине Эрдоган - ФОТО Как сообщалось ранее, 11 ноября в турецкой Анталье состоялся Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31). Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.
Теплая встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с Первой леди Турции Эмине Эрдоган - ФОТО
Как сообщалось ранее, 11 ноября в турецкой Анталье состоялся Саммит лидеров 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).
Как передает Day.Az, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева.
В кулуарах Саммита состоялась теплая встреча Первой леди Мехрибан Алиевой с Первой леди Турции Эмине Эрдоган.
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