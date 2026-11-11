https://news.day.az/world/1873696.html Армения лишена права голоса в ОДКБ Армения лишена права голоса во всех органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, участники саммита ОДКБ, проходящего в Москве, приняли решение лишить Армению права голоса в организации.
Армения лишена права голоса в ОДКБ
Армения лишена права голоса во всех органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, участники саммита ОДКБ, проходящего в Москве, приняли решение лишить Армению права голоса в организации.
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