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Армения лишена права голоса в ОДКБ

Армения лишена права голоса во всех органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, участники саммита ОДКБ, проходящего в Москве, приняли решение лишить Армению права голоса в организации.