https://news.day.az/culture/1873697.html Художников приглашают принять участие в выставке "Осенние этюды" В рамках творческой платформы "Соприкоснись с природой, передай её красоту!" объявлен приём художественных работ для участия в очередной творческой выставке "Осенние этюды". Как передает Day.Az, говорится в сообщении пресс-службы Хатаинского центра искусств.

Художников приглашают принять участие в выставке "Осенние этюды"

Культура, 11 ноября 2026 19:00 (UTC +04:00) 288
Художников приглашают принять участие в выставке "Осенние этюды"

В рамках творческой платформы "Соприкоснись с природой, передай её красоту!" объявлен приём художественных работ для участия в очередной творческой выставке "Осенние этюды".

Как передает Day.Az, говорится в сообщении пресс-службы Хатаинского центра искусств.

Главная цель проекта - привлечь подрастающее поколение к общению с природой, познакомить молодых людей с её удивительной красотой в разные времена года и воспитать бережное отношение к окружающей среде.

К участию приглашаются дети и молодёжь в возрасте от 8 до 21 года. На выставку принимаются художественные работы, отражающие красоту и особенности осенней природы.

Рекомендуемые темы работ - "Краски осени", "Осенний пейзаж вокруг меня", "Мои осенние мечты". Последний день приёма заявок - 20 декабря 2026 года.

Каждый участник может представить не более трёх работ. Размер произведения не должен превышать 30 × 40 см. Участие в выставке бесплатное. К участию также допускаются иностранные граждане.

Для участия необходимо отправить на электронную почту [email protected] фотографию работы и следующую информацию:

Фотография произведения. Название работы. Размер и техника исполнения. Фамилия и имя автора. Учебное заведение и контактные данные. Год рождения.

По итогам отбора будут выбраны 100 произведений, которые представят на выставке. Участникам, чьи работы будут отобраны и экспонированы, вручат сертификаты.

 

Организаторы отмечают, что предпочтение будет отдаваться заявкам, которые полностью соответствуют тематике выставки и содержат всю необходимую информацию.

"Мы хотим увидеть произведения, отражающие природу нашей страны, наполненные чувствами, эмоциями и размышлениями авторов", - подчёркивают организаторы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону и WhatsApp: 051 310 74 01.

Организаторы выставки - Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная художественная галерея, Хатаинский центр искусств, Хатаинская международная детская художественная галерея, при поддержке Азербайджанской государственной академии художеств, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", ИВ Хатаинского района, Союза художников Нахчыванской Автономной Республики.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

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