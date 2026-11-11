Генсек ОПЕК призвал COP31 принять концепцию «Эпохи всех видов энергии»

Участникам COP31 следует учитывать роль всех источников энергии и технологий при формировании будущих энергетических стратегий.

Как передает Day.Az, об этом сказал эксклюзивно Trend во вторник Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс в кулуарах климатической конференции COP31, проходящей в Анталье.

По его словам, стратегическое значение имеет подход, предусматривающий использование всех видов энергии, технологий и вовлечение всех заинтересованных сторон.

"Будущее не заключается в том, чтобы сосредоточиться на каком-то одном источнике энергии и при этом игнорировать роль остальных. Хотя в ближайшие десятилетия миру потребуется больше электроэнергии, так называемая "Эпоха электричества" предполагает повсеместное расширение инфраструктуры. При этом логистика и цепочки поставок в подавляющем большинстве по-прежнему зависят от транспорта, работающего на нефтепродуктах", - отметил он.

Генеральный секретарь подчеркнул, что, как неоднократно указывала ОПЕК, нефть и продукты её переработки играют важную роль в производстве, обслуживании и установке элементов электрических сетей.

"Речь идёт о кабелях, воздушных линиях электропередачи, опорах, трансформаторах, подстанциях и системах управления. По мере распространения высоковольтных подводных кабелей будет также расти спрос на специализированные пластмассы и полимеры", - сказал аль-Гайс.

По его словам, энергетические источники не находятся в условиях игры с нулевой суммой, когда рост одного неизбежно означает сокращение использования другого.

"Для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию, решения проблемы энергетической бедности, которая продолжает затрагивать миллиарды людей во всём мире, и обеспечения энергетической безопасности потребуются все виды энергии", - добавил он.

В заключение аль-Гайс подтвердил поддержку ОПЕК председательству COP31 и выразил надежду, что ключевой посыл концепции "Эпохи всех видов энергии" найдёт отражение в обсуждениях климатической повестки на конференции.

Напомним, COP31 проходит в Анталье с 9 по 20 ноября 2026 года под председательством Турции в рамках договорённостей о партнёрстве с Австралией. Турция выступает принимающей стороной конференции, а министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата страны Мурат Курум занимает пост президента COP31. Министр по вопросам изменения климата и энергетики Австралии Крис Боуэн возглавляет переговорный процесс.

В центре внимания конференции - ускорение реализации Парижского соглашения, мобилизация климатического финансирования, укрепление мер по адаптации к изменению климата и продвижение перехода к более "чистым" источникам энергии. Особое внимание уделяется преобразованию национальных климатических обязательств в конкретные проекты и инвестиции, а также учёту потребностей развивающихся стран.

В рамках COP31 также проходят 21-я сессия Конференции сторон Киотского протокола (CMP21) и восьмая сессия Конференции сторон Парижского соглашения (CMA8).