Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во «Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе «Нулевые отходы» - ФОТО

11 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие во "Встрече высокого уровня супруг глав государств и правительств - Глобальном альянсе "Нулевые отходы", организованной в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) в турецком городе Анталья.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в центре внимания встречи находились вопросы конкретных механизмов действий в борьбе с климатическим кризисом, продвижения политики нулевых отходов, обмена международным опытом в области управления отходами, разработки совместных экологических проектов между странами и расширения местных инициатив на глобальном уровне.

Выступившая на мероприятии супруга Президента Турции Эмине Эрдоган заявила, что посредством Глобального альянса "Нулевые отходы" они нацелены на создание сильной платформы сотрудничества, в рамках которой страны смогут делиться успешным опытом, разрабатывать совместные проекты и распространять локальные решения в глобальном масштабе.