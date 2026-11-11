Сколько человек воспользовались услугами автовокзалов в праздничные дни?

6-10 ноября из Бакинского международного автовокзального комплекса (БМАК) в регионы было выполнено 1280 рейсов, 37707 пассажиров были с комфортом и безопасно доставлены в пункты назначения.

Как сообщили Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA), по сравнению с обычными днями для удовлетворения спроса пассажиров дополнительно было выполнено более 220 рейсов.

За этот период из автовокзалов и автостанций регионов по различным направлениям 4535 рейсами было перевезено 55197 пассажиров.

Пассажиры имели возможность приобрести билеты в кассах автовокзала, а также в режиме онлайн через портал https://biletim.az/. 50 процентов пассажиров приобрели билеты в онлайн-режиме на портале biletim.az.