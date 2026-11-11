Toyota возродила бренд мини-машин

Toyota Motor возвращает на рынок бренд Scion, чтобы начать выпуск малолитражных автомобилей для американского рынка. Японский производитель сообщил, что продажи сверхкомпактного грузовика KEI-01 стартуют уже через год, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мини-грузовик сможет развивать максимальную скорость 40 километров в час. Полноприводный KEI-01 оснащен трехцилиндровым двигателем объемом менее одного литра. Сначала автомобиль будет продаваться только через коммерческий канал Toyota оптовым покупателям. Решение по реализации в розницу будет приниматься позже.

Это будет первая модель возрожденной марки Scion, которую компания перестала выпускать десять лет назад из-за низкого спроса среди молодежи. В США такие машины не соответствуют федеральным стандартам для скоростных трасс и считаются экзотикой. Но в Японии на мини-автомобили приходится около трети продаж новых машин. Название KEI переводится с японского как "легкий" и обозначает класс небольших и дешевых автомобилей. На домашнем рынке они получают налоговые льготы в обмен на строгие ограничения по мощности и габаритам. Цену для американского рынка Toyota пока не назвала.

Решение о выпуске последовало после прошлогодней просьбы президента Трампа наладить производство мини-машин в США. Вероятно, на это повлияла его поездка в Японию после заключения торговой сделки между Вашингтоном и Токио.