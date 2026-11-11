https://news.day.az/officialchronicle/1873713.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон - ФОТО 11 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в турецком городе Анталья, посетила азербайджанский павильон.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон - ФОТО

Официальная хроника, 11 ноября 2026 19:57 (UTC +04:00) 4 758
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон

11 ноября вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), проходящей в турецком городе Анталья, посетила азербайджанский павильон.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, знакомящейся с павильоном Лейле Алиевой была представлена информация о демонстрируемых здесь стендах и презентуемых проектах.

Напомним, что в павильоне посредством передовых технологических возможностей представлена информация о городах, природе, климате, системах образования и здравоохранения, туристических возможностях, транспортной инфраструктуре Азербайджана. Здесь посетители также могут дегустировать образцы азербайджанской национальной кухни.

  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
  • Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках COP31 посетила азербайджанский павильон
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