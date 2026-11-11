Германия подошла к зиме с самыми низкими запасами газа в истории

Газовые хранилища Германии заполнены лишь на 61%, что является критически низким показателем для начала ноября. Причиной недобора запасов стали перебои в поставках, спровоцированные военными действиями в Иране. Об этом 10 ноября сообщила газета NZZ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Немецкие хранилища пусты, как никогда в это время... Операторы хранилищ предупреждают: если станет очень холодно, запасов может не хватить. Министерство экономики и федеральное сетевое агентство пока не видят причин для беспокойства", - пишет издание.

В случае экстремально холодной зимы 2027 года стране грозит нехватка топлива. В зимние месяцы Германия может столкнуться с дефицитом энергоснабжения, равным полуторадневному потреблению всей страны.

В отдельные холодные дни января нехватка энергии способна достичь 1,7 тераватт-часа - это около 40% от среднего суточного потребления в январе 2026 года. Ситуацию усугубляют метеорологические прогнозы, согласно которым зима 2027 года ожидается значительно холоднее предыдущих.