https://news.day.az/sport/1873646.html Капитан "Сумгайыта" вызван в сборную Пакистана Капитан футбольного клуба "Сумгайыт" Иса Сулиман получил вызов в национальную сборную Пакистана для участия в чемпионате Южной Азии SAFF Championship 2026. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, защитник включен в состав сборной на турнир, который проходит в Бангладеш с 5 по 17 ноября.
Капитан "Сумгайыта" вызван в сборную Пакистана
Капитан футбольного клуба "Сумгайыт" Иса Сулиман получил вызов в национальную сборную Пакистана для участия в чемпионате Южной Азии SAFF Championship 2026.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, защитник включен в состав сборной на турнир, который проходит в Бангладеш с 5 по 17 ноября.
Пакистанская команда выступает в группе B вместе с Индией и Мальдивами. В стартовом матче она уступила индийской сборной со счетом 2:3, после чего разгромила Мальдивы - 3:0.
Напомним, что Сулиман стал капитаном "Сумгайыта" в сентябре нынешнего года. Ранее защитник также получал вызов в сборную Пакистана.
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