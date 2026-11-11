Капитан "Сумгайыта" вызван в сборную Пакистана

Капитан футбольного клуба "Сумгайыт" Иса Сулиман получил вызов в национальную сборную Пакистана для участия в чемпионате Южной Азии SAFF Championship 2026.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, защитник включен в состав сборной на турнир, который проходит в Бангладеш с 5 по 17 ноября.

Пакистанская команда выступает в группе B вместе с Индией и Мальдивами. В стартовом матче она уступила индийской сборной со счетом 2:3, после чего разгромила Мальдивы - 3:0.

Напомним, что Сулиман стал капитаном "Сумгайыта" в сентябре нынешнего года. Ранее защитник также получал вызов в сборную Пакистана.