В ЕС согласовали новые санкции против России

Представители ЕС 11 ноября согласовали новые санкции против России в отношении 145 организаций и лиц, причастных к российской финансовой системе, так называемому "теневому флоту" и кампаниям по распространению так называемой "дезинформации". Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

По информации СМИ, министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить новые санкции на встрече министров иностранных дел стран ЕС 16 октября.

"По словам источников, в основной список посланники договорились добавить 113 организаций и частных лиц, в том числе 50 российских банков, пособников теневого флота России, энергетические компании и других российских бизнесменов. Источники сообщили, что в рамках режима гибридной деятельности послы договорились добавить 31 организацию и 31 физическое лицо, причастных к иностранным манипуляциям", - сказано в материале.

Кроме того, один из источников рассказал о том, что санкции по части гибридных операций стали ответом на инцидент с нахождением беспилотника с взрывным устройством в аэропорту Лейпцига.