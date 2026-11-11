https://news.day.az/world/1873734.html Стало известно, как Армения может восстановить право голоса в ОДКБ Армения может восстановить право голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если погасит задолженность по взносам в организацию. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия", об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
Стало известно, как Армения может восстановить право голоса в ОДКБ
Армения может восстановить право голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если погасит задолженность по взносам в организацию.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия", об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
По его словам, вопрос об исключении Армении из организации не стоял, несмотря на принятое решение о лишении Еревана права голоса.
Ранее мы сообщали, что Армения лишена права голоса в ОДКБ.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре