Стало известно, как Армения может восстановить право голоса в ОДКБ

Армения может восстановить право голоса в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если погасит задолженность по взносам в организацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Известия", об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.

По его словам, вопрос об исключении Армении из организации не стоял, несмотря на принятое решение о лишении Еревана права голоса.

Ранее мы сообщали, что Армения лишена права голоса в ОДКБ.