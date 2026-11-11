При организации Союза кинематографистов Азербайджана (СКА), а также посольств Франции, Швейцарии и Бельгии в нашей стране в Баку пройдет Фестиваль франкоязычных фильмов.

Как сообщили Day.Az в СКА, основная цель фестиваля - ознакомить азербайджанских зрителей с богатым кинематографическим наследием франкоязычных стран, поощрить межкультурный диалог и донести до широкой аудитории выдающиеся образцы мирового кино.

Программа фестиваля включает четыре картины, представляющие кинематограф Франции, Бельгии и Швейцарии. В день открытия фестиваля, 17 ноября, будет показана музыкальная драма-комедия французского режиссера Эммануэля Курколя "Братья по нотам" (En fanfare / The Marching Band, 2024).

Фильм рассказывает о всемирно известном дирижере оркестра, который находит брата, о существовании которого ранее не подозревал. Между дирижером и его братом, работающим в столовой школы и играющим на тромбоне в местном духовом оркестре, росшими в совершенно разных социальных средах, возникает неожиданная близость. На фоне попыток разлученных в детстве братьев узнать, понять и принять друг друга фильм представляет трогательную историю о семейных узах, социальном неравенстве и объединяющей силе музыки.

24 ноября состоится показ исторической драмы швейцарского режиссера Сирила Шойблина "Беспокойство" (Unrest / Unrueh, 2022). В конце XIX века в небольшом часовом городке Швейцарии новые технологии меняют привычный уклад жизни. Молодая работница фабрики Жозефина занимается производством механического "сердца" часов - детали под названием Unrueh. Столкнувшись с новыми формами организации денег, времени и труда, Жозефина начинает принимать активное участие в местном движении анархистов-часовщиков. Там она знакомится с российским путешественником и картографом Петром Кропоткиным.

1 декабря будет показан фильм бельгийских режиссеров, братьев Жана-Пьера и Люка Дарденнов "Мальчик с велосипедом" (Le Gamin au vélo, 2011). Через историю малолетнего мальчика, ищущего любовь и заботу отца, картина затрагивает темы семейных отношений, социальной ответственности и человеческой солидарности.

8 декабря состоится показ первого полнометражного художественного фильма французского режиссера Клода Шаброля "Красавчик Серж" (Le Beau Serge, 1958). Кинолента, занявшая важное место в становлении французской новой волны, повествует о дружбе, моральной ответственности и противоречиях в человеческих отношениях.

Программа фестиваля объединяет различные художественные подходы как классического, так и современного европейского кино. Посредством выбранных фильмов зрители получат возможность познакомиться с выражением различных эпох, обществ и человеческих судеб на языке кинематографа.

Показы фильмов будут проходиться каждый вторник в 19:00 в кинотеатре CineMastercard Azərbaycan.

СКА считает расширение международного культурного сотрудничества и донесение ценных образцов мирового кино до местной аудитории одним из важных направлений своей деятельности. Фестиваль франкоязычных фильмов является продолжением инициатив, реализуемых в данном направлении.