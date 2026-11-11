Посол Азербайджана в Нидерландах вручил верительные грамоты Королю Виллему-Александру - ФОТО

Посол Азербайджана в Королевстве Нидерландов Анар Аджамов вручил свои верительные грамоты Королю Нидерландов Виллему-Александру.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, церемония вручения верительных грамот состоялась во дворце Нордейнде в Гааге. На церемонии прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Вручив верительные грамоты Королю Виллему-Александру, посол передал монарху Нидерландов приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Король Виллем-Александр, в свою очередь, просил передать его приветствия Президенту Азербайджана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-нидерландских отношений. Состоялось обсуждение важности продолжения политического диалога, укрепления взаимных связей и расширения экономического сотрудничества по различным направлениям.

В ходе беседы дипломат проинформировал Короля об усилиях, предпринимаемых Азербайджаном для обеспечения устойчивого мира и стабильности в регионе, а также текущем состоянии мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Король Виллем-Александр подчеркнул заинтересованность Нидерландов в развитии сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах и пожелал А. Аджамову успехов в его новой дипломатической деятельности.