Таиланд отложил введение нового сбора для иностранных туристов

Таиланд введет запланированный въездной сбор для иностранных путешественников не раньше середины 2027 года. Об этом сообщило издание Matichon со ссылкой на министерство туризма и спорта страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Размер сбора составит 450 бат ($14), на первом этапе его будут взимать только при прибытии по воздуху. Сбор призван финансировать восстановление туристической отрасли и закрыть брешь в неоплаченных счетах государственных больниц за лечение иностранцев.

По данным министерства здравоохранения Таиланда, в 2024 году 32 крупные государственные больницы оказали иностранным пациентам около 1,12 млн услуг на сумму почти 17 млрд бат, но реально собрали лишь 9,935 млрд бат - задолженность составила около 7 млрд бат, или 41% от общей стоимости лечения.

"80 стран мира уже делают это. 450 бат - не слишком большая сумма", - заявил Наттакит Тангпунсинтхана, управляющий директор по маркетингу таиландского девелопера Central Pattana.

Таиланд станет единственной страной в мире, которая увязывает туристический сбор со страховкой: оплатив взнос, турист сразу получит страховое покрытие, включающее медицинские расходы. В течение 30 дней он сможет въезжать и выезжать из страны без повторной оплаты. Для наземных и водных пунктов пропуска сбор введут позже.

По данным опроса, в котором участвовали 5954 человека, 80,5% респондентов поддержали введение сбора, 78% - ставку в 450 бат. Часть участников предложила не взимать одинаковую плату на всех видах транспорта и добавить исключения для студентов, спортсменов и пожилых людей.