Армения ратифицировала соглашение с США по TRIPP

Армения ратифицировала соглашение с США по "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Как передает Day.Az, Президент Армении Ваагн Хачатурян 10 ноября подписал закон о ратификации рамочного соглашения о стратегическом сотрудничестве с США в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP).

Ранее документ получил одобрение парламента Армении: за ратификацию проголосовали 63 депутата, против - 32.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Кроме того, в интервью телеканалу "Аль-Арабия" 27 августа 2025 года Президент Ильхам Алиев заявил, что граждане Азербайджана при поездках из Нахчывана в основную часть страны и обратно не должны испытывать неудобств или беспокоиться о своей безопасности. Глава государства отметил, что маршрут пройдет по территории Армении и создаст дополнительные транзитные возможности для самой Армении.