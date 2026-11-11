Президент Ильхам Алиев на COP31: признание опыта Баку и новые перспективы

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Участие Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Саммите лидеров COP31, состоявшемся 11 ноября в турецкой Анталье, стало важным подтверждением того значения, которое наша страна придает международному климатическому процессу.

Азербайджан продолжает активно участвовать в решении глобальных климатических вопросов и заинтересован в том, чтобы договоренности, достигнутые на международных площадках, получали практическое продолжение. Это также отражает последовательность государственной политики, в рамках которой вопросы "зеленой" энергетики, экологической безопасности и международного сотрудничества занимают все более важное место.

Особое внимание привлекло и выступление Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите. Президент Турции отдельно поблагодарил Азербайджан за то, что наша страна поделилась опытом проведения предыдущей климатической конференции. Наряду с Бразилией Азербайджан был назван среди государств, чей опыт помог Турции в подготовке COP31. Это важная оценка со стороны страны, которая сегодня принимает крупнейшую международную климатическую площадку.

Здесь стоит напомнить, что в ноябре 2024 года именно Баку стал центром мировой климатической дипломатии. Проведение COP29 стало серьезным испытанием для Азербайджана, но страна не только успешно организовала мероприятие такого масштаба, но и добилась конкретных результатов в ходе сложных международных переговоров.

Главным достижением Бакинской конференции стало согласование новой цели по климатическому финансированию. Развитые страны обязались увеличить объем финансовой помощи развивающимся государствам до 300 миллиардов долларов ежегодно к 2035 году. Кроме того, было поставлено более широкое направление работы - наращивание общего объема климатического финансирования из государственных и частных источников до 1,3 триллиона долларов в год к тому же сроку.

Не менее важным результатом стало достижение договоренности по статье 6 Парижского соглашения. После почти десяти лет переговоров странам удалось согласовать оставшиеся правила международных углеродных рынков именно в Баку. Это открыло путь к полноценной работе механизмов, позволяющих государствам сотрудничать в сокращении выбросов парниковых газов и привлекать дополнительные средства для климатических проектов.

Еще одним важным шагом стало продвижение вопроса о Фонде реагирования на потери и ущерб. Во время COP29 в Баку были подписаны ключевые документы с Всемирным банком, благодаря которым фонд получил возможность принимать взносы и готовиться к финансированию проектов. Это имело особое значение для государств, наиболее уязвимых перед последствиями изменения климата.

Таким образом, COP29 оставила после себя вполне конкретные результаты. И сегодня, когда Турция принимает COP31, опыт Азербайджана востребован уже на следующем этапе международного климатического процесса. Благодарность Эрдогана подтверждает, что вклад Баку получил признание и за пределами самой конференции.

Однако значение участия Азербайджана в COP31 определяется не только опытом проведения предыдущего саммита. Наша страна заинтересована в продолжении климатической повестки и сама располагает значительными возможностями для реализации энергетических и экологических проектов. Именно поэтому участие в Анталье имеет для Баку как международное, так и практическое значение.

Одним из наиболее заметных элементов присутствия Азербайджана на COP31 стал национальный павильон, который вызывает большой интерес у участников конференции. Его площадь составляет 244 квадратных метра. Он расположен в "Синей зоне" COP и создан при участии Фонда Гейдара Алиева.

Павильон построен на основе концепции "Коридор диалога". Здесь предусмотрены конференц-зал на 35 человек, два отдельных помещения для двусторонних встреч и интерактивные выставочные зоны. В течение конференции планируется провести более 40 мероприятий, панельных дискуссий и встреч.

Особое место в экспозиции занимает Каспийское море. Посетители могут ознакомиться с информацией о физических процессах в Каспии, в том числе об изменении уровня воды, его биологическом разнообразии и мерах по защите морской экосистемы. Представлены также региональные инициативы по охране окружающей среды и сотрудничеству прикаспийских государств.

Вместе с тем павильон знакомит участников конференции с достижениями Азербайджана в области зеленой энергетики, реализуемыми проектами и перспективами развития отрасли. Здесь оборудованы кафе и чайный уголок "Азерчай", что позволяет представить гостям не только климатические инициативы, но и элементы национальной культуры.

Сам павильон имеет важное значение. Он дает возможность проводить встречи с зарубежными партнерами, представлять проекты, обмениваться опытом и привлекать внимание к экологическим проблемам региона. По сути, это еще одна площадка, через которую Азербайджан продолжает развивать сотрудничество, начатое в период своего председательства на COP29.

Важная особенность участия Азербайджана в климатических конференциях заключается в том, что страна представляет не только свою дипломатическую позицию, но и конкретные проекты, которые уже реализуются внутри государства.

Под руководством Президента Ильхама Алиева развитие "зеленой" энергетики стало одним из приоритетов государственной политики. Азербайджан располагает потенциалом в размере 135 ГВт на суше и еще 157 ГВт в своем секторе Каспийского моря. Это открывает перед страной серьезные перспективы не только для удовлетворения собственных энергетических потребностей, но и для экспорта электроэнергии.

За последние годы в стране уже реализован ряд крупных проектов. Введены в эксплуатацию Хызинская - Абшеронская ветровая электростанция, Абшеронский центр аккумуляторного хранения энергии и Гобустанская солнечная электростанция. В Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных зонами "зеленой" энергетики, за счет государственных средств построено около 40 малых гидроэлектростанций. Продолжается строительство солнечных электростанций "Шамс-1" и "Гярби Уфуг" в Нахчыване.

Все это показывает, что переход к более широкому использованию возобновляемых источников энергии уже стал частью практической экономической политики Азербайджана. Развитие этой отрасли укрепляет энергетическую безопасность, позволяет эффективнее использовать природные ресурсы и создает новые возможности для экономического роста.

Отдельного внимания заслуживают региональные проекты по экспорту зеленой энергии. Азербайджан работает над созданием Черноморского энергетического кабеля, который должен связать энергетические системы региона с европейским направлением. Также прорабатывается сухопутный маршрут Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария. Еще один проект предусматривает сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном для передачи электроэнергии с восточного побережья Каспия через Азербайджан.

Таким образом, энергетическая политика страны выходит за рамки внутренних задач. Азербайджан стремится стать важным участником формирующейся региональной системы поставок чистой энергии. Это также укрепляет его значение в отношениях с европейскими и центральноазиатскими партнерами.

Важно учитывать и то, что COP31 проходит под тремя основными принципами - диалогом, консенсусом и действиями. Турция и Австралия определили нынешнюю конференцию как Implementation COP, то есть саммит, ориентированный прежде всего на практическое выполнение ранее принятых решений.

Для Азербайджана такой подход особенно важен.

В период председательства на COP29 страна выступала за поиск согласованных решений по вопросам климатического финансирования, углеродных рынков и поддержки государств, наиболее уязвимых перед климатическими изменениями. Сегодня эти направления остаются среди приоритетов международной повестки.

Наша страна рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с партнерами, сохранение достигнутых результатов и поддержку председательства Турции и Австралии. Это соответствует и более широкой внешнеполитической линии Президента Ильхама Алиева, направленной на развитие международных связей, укрепление партнерства и продвижение Азербайджана как надежной площадки для международного диалога.

Участие главы государства в Саммите мировых лидеров, признание со стороны Президента Турции, активная работа национального павильона и представление конкретных энергетических проектов - все это показывает, что Азербайджан сохраняет активную роль в климатическом процессе и после завершения COP29.

Баку передал Анталье не только опыт организации крупнейшего международного мероприятия, но и определенную ответственность за продолжение начатой работы. И сегодня Азербайджан заинтересован в том, чтобы решения, принятые в его столице, приносили реальные результаты, а международное сотрудничество в области климата продолжало развиваться.