Умер посол РФ в США Александр Дарчиев

Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев скоропостижно умер на 67-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

"Руководство и коллектив МИД России с глубоким прискорбием сообщают, что 11 ноября на 67-м году жизни скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Александр Никитич Дарчиев", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МИД РФ, Дарчиев был "выдающимся дипломатом, опытным руководителем, добрым товарищем и наставником". "Высочайший профессионал, блестящий американист, Александр Дарчиев работал на одном из наиболее ответственных направлений российской внешней политики", - указали в министерстве.

В МИД выразили самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким дипломата. "Светлая память о безвременно ушедшем коллеге навсегда сохранится в наших сердцах", - добавили там.