В "Доме Азербайджана" в Штутгарте состоялось мероприятие по случаю Дня Победы - ФОТО

В "Доме Азербайджана", функционирующем в немецком городе Штутгарт, состоялось мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой.

Отмечается, что сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики, минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Руководитель "Дома Азербайджана", композитор, член правления Альянса азербайджанцев Германии Гюнай Мирзаева в своем выступлении рассказала об историческом значении 44-дневной Отечественной войны, героизме, проявленном доблестной армией под руководством Президента, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, а также о единстве и солидарности, продемонстрированных нашим народом.

На мероприятии также с уважением была почтена память шехида Первой Карабахской войны Шахина Ганаат оглу Наджафова. Сестра шехида Севда проинформировала участников мероприятия о жизни и боевом пути своего брата.

Затем молодой посол Европейского парламента Аида Велиева выступила с обширной презентацией, посвященной Дню Победы. В презентации были подробно отражены история 44-дневной Отечественной войны, восстановление территориальной целостности Азербайджана, а также моральное и политическое значение Победы.

На мероприятии также была представлена специальная программа с участием учащихся воскресной азербайджанской школы при "Доме Азербайджана". Учащиеся своими выступлениями и презентациями выразили любовь к Родине, приверженность национальной идентичности и почтение к светлой памяти шехидов.

Отметим, что "Дом Азербайджана" в Штутгарте, функционирующий при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, открылся в начале этого года. Здесь организуются различные мероприятия, культурные программы и просветительские встречи, направленные на объединение соотечественников вокруг национально-духовных ценностей, популяризацию богатой истории нашей страны.