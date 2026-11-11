https://news.day.az/politics/1873714.html Экономика как фундамент безопасности: стратегия Президента Ильхама Алиева в цифрах - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова Обсуждение проекта государственного бюджета на 2027 год в комитетах Милли Меджлиса стало поводом ещё раз взглянуть на то, как устроена экономика Азербайджана.

Экономика как фундамент безопасности: стратегия Президента Ильхама Алиева в цифрах - АКТУАЛЬНО от Акпера Гасанова

Политика, 11 ноября 2026 22:20 (UTC +04:00) 419
Экономика как фундамент безопасности: стратегия Президента Ильхама Алиева в цифрах

Автор: Акпер Гасанов

Обсуждение проекта государственного бюджета на 2027 год в комитетах Милли Меджлиса стало поводом еще раз взглянуть на то, как устроена экономика Азербайджана. Министр финансов Сахиль Бабаев заявил, что это самый инвестиционно-ориентированный бюджет в регионе: капитальные расходы составляют в нем 32,5%, а общие бюджетные расходы равны 46,2% ненефтегазового ВВП. Но важнее отдельных цифр - общая картина, и она свидетельствует об успехе экономической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая последовательно превращала нефтяные доходы в устойчивость, развитие и мощь государства.

Приведу доказательства сказанного. За январь-октябрь 2026 года доходы госбюджета составили 33 млрд 569,6 млн манатов, расходы - 28 млрд 761,4 млн манатов. Рост доходов составил 2,1%, расходов - 3,8%. Профицит достиг 4 млрд 808,2 млн манатов, что на 21,3% больше, чем год назад. Для страны, которая одновременно восстанавливает освобожденные территории, содержит одну из сильнейших армий региона и реализует масштабные инфраструктурные проекты, - это показатель выдающейся бюджетной дисциплины.

Идем далее. Проект бюджета на 2027 год предусматривает доходы в 39,234 млрд манатов, расходы - в 42,4 млрд и дефицит - в 3,166 млрд, то есть 2,2% ВВП. Он рассчитан на среднегодовую цену нефти в 65 долларов за баррель. Такой консервативный подход давно стал визитной карточкой азербайджанского бюджетного планирования: закладываются осторожные ценовые параметры, а реальное исполнение обычно оказывается лучше плана. Даже при заложенном дефиците его покрытие не вызывает вопросов, и дело в резервах Азербайджана.

По данным на 30 сентября 2026 года, стратегические валютные резервы Азербайджана составили 89,38 млрд долларов. Это почти в 20 раз больше внешнего государственного долга. По состоянию на 1 августа внешний долг равнялся 4,59 млрд долларов и на 7,5% ниже, чем год назад. Государственный долг к ВВП оценивается примерно в 19,5% к концу года. Для сравнения, международные резервы Грузии в сентябре составляли около 8,2 млрд долларов, а валютные резервы Армении около 6,7 млрд.

Эти цифры означают стратегическую независимость. Очевидно же, что страна, у которой резервы в десятки раз превышают внешние обязательства, не зависит от кредиторов, не принимает навязанных условий и сама определяет свою политику. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявлял, что план по сокращению внешнего долга выполнен. Это не просто финансовый, но и политический результат: суверенитет страны опирается на реальную экономическую основу.

Затрону еще один, очень важный момент. Критики годами повторяли, что азербайджанская экономика слишком зависит от углеводородов. Но бюджет-2027 показывает, как меняется структура его доходов. Поступления по линии Государственной налоговой службы составят 47% доходов госбюджета, или 18,43 млрд манатов, что на 9% больше показателя текущего года. Налог на прибыль приблизится к 7 млрд манатов, а госпредприятия выплатят в виде дивидендов около 900 млн манатов.

Одновременно ожидается снижение нефтегазовых поступлений, и именно рост ненефтяных налогов компенсирует это снижение. Ставка взноса для работников частного ненефтегазового сектора будет повышаться поэтапно, то есть государство последовательно расширяет налоговую базу за счет реальной экономики, а не за счет сырьевой ренты. Тем более ценно то, что все 67 городов и районов республики в 2027 году выйдут на полную финансовую самодостаточность. Это результат политики регионального развития, которая дает отдачу на местах: растет предпринимательская активность, создаются рабочие места, укрепляется налоговая база.

При этом очевидно, что экономика служит людям, и самый наглядный показатель здесь доходы населения. В январе-октябре 2026 года номинальные доходы населения составили 81 млрд 10,7 млн манатов, что на 9,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Рост на такую величину при годовой инфляции около 5,7% означает реальное увеличение благосостояния. Следует учесть, что социальные обязательства государства остаются приоритетом: на них приходится 44% бюджетных расходов, а бюджет Государственного фонда социальной защиты на 2027 год составит более 9,2 млрд манатов.

Также укажу на то, что значительная часть бюджета традиционно идет на оборону и национальную безопасность: в 2027 году на эти цели планируется выделить 8 млрд 816,4 млн манатов, а непосредственно на вооруженные силы 3,37 млрд, на 12,7% больше, чем в текущем году. Эти средства нельзя считать бременем. Азербайджанский народ хорошо помнит известный постулат: страна, которая не кормит свою армию, будет кормить чужую.

Очевидно же, что историческая Победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года стала результатом не только мужества наших солдат и офицеров и мудрого руководства Верховного главнокомандующего. Она была выстроена на экономическом фундаменте, который закладывался десятилетиями: на доходах от "Контракта века", на разумном управлении нефтяным фондом, на осознанной политике модернизации армии. Без этих ресурсов не было бы ни современной техники, ни подготовки, ни логистики, ни устойчивого тыла.

То же относится к проведенной в сентябре 2023 года однодневной антитеррористической операции, в результате которой был полностью восстановлен суверенитет и территориальная целостность Азербайджана. Скорость и точность операции стали возможны только потому, что страна обладала сильной армией, а у армии был надежный экономический тыл.

Не менее показательно и то, как стремительно идет восстановление Карабаха и Восточного Зангезура. Города и поселки получают новые дороги, энергосистему, жилье, школы и больницы, возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. Бюджет, который одновременно содержит сильную армию, финансирует "Великое возвращение" и сохраняет профицит и колоссальные резервы, является доказательством того, что экономическая стратегия страны выбрана верно.

Так что, если собрать все эти элементы вместе, получится целостная модель. Резервы в 89 млрд долларов при внешнем долге около 4,5 млрд обеспечивают независимость. Профицит бюджета и рост ненефтяных налоговых поступлений дают устойчивость. Рост доходов населения на 9,9% подтверждает, что экономический рост доходит до людей. А возможность наращивать расходы на армию без ущерба для социальной сферы и восстановления освобождённых земель гарантирует безопасность. Каждый из этих элементов по отдельности впечатляет, но главное в том, что они складываются в одну стратегию, автором и вдохновителем которой является Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Сильная экономика создаёт сильную армию, сильная армия обеспечивает мир и безопасность, а мир и безопасность открывают путь к дальнейшему развитию. Этот цикл и составляет суть азербайджанской модели.

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