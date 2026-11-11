Скончался заслуженный артист Азербайджана - ФОТО

В Германии после продолжительной болезни скончался выдающийся азербайджанский композитор и органист, заслуженный артист Ариф Мирзоев. Ему было 82 года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры.

По информации пресс-секретаря Союза композиторов Азербайджана Айсель Керим, о смерти композитора председателю Союза Фирангиз Ализаде сообщила его супруга Тамара.

Ариф Мирзоев родился 10 апреля 1944 года в Баку. Он получил образование по специальности "композиция" в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия), где учился в классе Гара Гараева.

Мирзоев считается одним из основоположников религиозно-мемориальной, органной и полифонической музыки в Азербайджане. Он создал уникальный синтез восточной культуры и западной классической полифонии. Немецкие и российские коллеги называли его "Иоганном Себастьяном Бахом Востока". Композитор также был удостоен международной медали "Наследники Иоганна Себастьяна Баха".

Среди известных произведений композитора - "Январская пассия", "Колыбельная для детей Ходжалы" и "Органная симфония памяти И.С. Баха".