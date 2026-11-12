Гвардиола может возглавить сборную США

Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру во главе сборной США по футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, кандидатура 55-летнего испанского специалиста активно обсуждается в Федерации футбола США на случай ухода нынешнего наставника национальной команды Маурисио Почеттино.

Аргентинский тренер рассматривается в качестве возможного преемника Майкла Кэррика в "Манчестер Юнайтед". Если Почеттино примет предложение английского клуба, американская федерация может предпринять попытку пригласить Гвардиолу.

Ранее испанец отказался от возможности возглавить сборную Италии, поскольку намеревался сделать паузу в тренерской карьере и отдохнуть.

Напомним, что Гвардиола добился значительных успехов во главе "Манчестер Сити". Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок страны, пять раз - Кубок английской лиги и трижды - Суперкубок Англии.

Кроме того, испанский специалист привел манчестерский клуб к победам в Лиге чемпионов УЕФА, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Ранее Гвардиола также завоевал многочисленные трофеи с "Барселоной" и мюнхенской "Баварией".

При этом официальной информации о переговорах между Гвардиолой и Федерацией футбола США пока нет.