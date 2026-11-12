CENTCOM намерен пресечь поставки вооружений Ирану через Каспий - ВИДЕО

США принимают меры, чтобы не допустить использования Каспийского моря и сухопутных маршрутов Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для перемещения современных систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, подпадающих под санкции, и незаконных финансовых потоков.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM), опубликованном в социальной сети X.

В командовании также отметили, что американские силы продолжают круглосуточно обеспечивать открытость Ормузского пролива для коммерческого судоходства и строго соблюдать морскую блокаду Ирана.