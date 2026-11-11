В Италии более 6 тыс. школ получили сообщения о минировании

Свыше 6 тыс. учебных заведений в Италии в среду получили предупреждения, в которых утверждалось, что на их территории заложена бомба.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, неизвестные разослали электронные письма в учебные заведения по всей стране. Учащиеся и персонал сотен школ были эвакуированы на время работы саперов, однако во всех случаях оказалось, что никакой опасности нет.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что угрозы, по-видимому, были направлены на то, чтобы "вызвать тревогу и беспокойство". Мелони созвала министров на совещание для обсуждения сложившейся ситуации. В четверг она проведет встречу с оппозицией.

Ранее в среду предупреждения получили некоторые школы в Ирландии, Шотландии и Северной Ирландии.

Полиция Северной Ирландии провела "срочное расследование", однако позже заявила, что сообщения "не представляют реальной угрозы".