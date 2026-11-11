В Венгрии арестовали брата Виктора Орбана

Суд в Венгрии постановил заключить под стражу на один месяц Арона Орбана, брата бывшего премьер-министра страны Виктора Орбана.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, он подозревается в торговле влиянием и содействии незаконной миграции.

По решению суда, аналогичная мера пресечения избрана в отношении одного из предполагаемых сообщников Арона Орбана. Еще один фигурант дела отправлен под домашний арест, а четвертый отпущен.

В суде заявили, что считают подозрения в отношении всех фигурантов обоснованными. Принимая решение о заключении трех подозреваемых под стражу и под домашний арест, суд учел риск их возможного сокрытия от правосудия, тяжесть предполагаемых преступлений, а также наличие у них обширных международных связей.

По версии следствия, Арон Орбан и его партнеры за денежное вознаграждение помогали гражданам Вьетнама переезжать в Европу, содействуя оформлению шенгенских виз через посольства Венгрии.

Виктор Орбан назвал дело политическим преследованием и заявил, что власти пытаются устранить своих оппонентов.