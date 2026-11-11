Эрдоган и Пашинян обсудили нормализацию отношений Турции и Армении

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится в Анталье для участия в Саммите мировых лидеров COP31.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении администрации президента Турции.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались процесс нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией, а также региональные вопросы.

Эрдоган заявил, что процесс нормализации отношений между двумя странами продолжается благодаря конструктивным шагам. По его словам, уже предпринят ряд символических, но важных шагов.

Турецкий лидер также подчеркнул, что Анкара внимательно следит за мирным процессом между Арменией и Азербайджаном и поддерживает его.