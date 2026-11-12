https://news.day.az/officialchronicle/1873637.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю 12 Ноября - Дня Конституции - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своих официальных страницах в соцсетях поделился публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "12 ноября - День Конституции Азербайджанской Республики".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю 12 Ноября - Дня Конституции - ФОТО
На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях размещена публикация по случаю 12 Ноября - Дня Конституции Азербайджанской Республики.
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