https://news.day.az/officialchronicle/1873637.html

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещена публикация по случаю 12 Ноября - Дня Конституции - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своих официальных страницах в соцсетях поделился публикацией по случаю 12 Ноября - Дня Конституции. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "12 ноября - День Конституции Азербайджанской Республики".