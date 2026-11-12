https://news.day.az/society/1873756.html В Худате сгорел Hyundai - ВИДЕО В городе Худат Хачмазского района произошло возгорание легкового автомобиля Hyundai. Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила на горячую линию "112". На место происшествия оперативно прибыли силы Хачмазского районного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В Худате сгорел Hyundai - ВИДЕО
В городе Худат Хачмазского района произошло возгорание легкового автомобиля Hyundai.
Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила на горячую линию "112".
На место происшествия оперативно прибыли силы Хачмазского районного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Возгорание удалось потушить в короткие сроки.
В результате пожара сгорели моторный отсек и приборная панель автомобиля. Остальная часть машины была защищена от огня.
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