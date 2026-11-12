В Худате сгорел Hyundai - ВИДЕО

В городе Худат Хачмазского района произошло возгорание легкового автомобиля Hyundai.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила на горячую линию "112".

На место происшествия оперативно прибыли силы Хачмазского районного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС. Возгорание удалось потушить в короткие сроки.

В результате пожара сгорели моторный отсек и приборная панель автомобиля. Остальная часть машины была защищена от огня.