В Ираке создадут комиссии для расследования контрабанды нефти

Правительство и парламент Ирака сформировали независимые следственные комиссии для расследования незаконной добычи и контрабанды нефтепродуктов из района Джурф ас-Сахр, расположенного к юго-востоку от Багдада, а также возможной причастности к этим схемам вооруженных группировок.

Как передает Day.Az, поводом для расследования стал доклад иракской разведки. Согласно ему, одна из вооруженных группировок на протяжении многих лет незаконно подключалась к нефтепроводам, используя подпольный нефтеперерабатывающий завод и обходные маршруты для транспортировки топлива. Эти действия нанесли значительный ущерб государственной экономике.

Еще одна комиссия займется расследованием возможной контрабанды нефти с месторождений, расположенных между Киркуком и Иракским Курдистаном.