https://news.day.az/society/1873746.html

В Баку затопило участок улицы около метро "Иншаатчылар" - ВИДЕО

Дождь в Баку привел к подтоплению территории возле выхода станции метро "Иншаатчылар" в направлении улицы Аббаса Мирзы Шарифзаде. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, дороги в этом районе оказались затоплены, что затруднило движение автомобилистов и пешеходов. Представляем соответствующие кадры: