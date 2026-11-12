https://news.day.az/society/1873746.html В Баку затопило участок улицы около метро "Иншаатчылар" - ВИДЕО Дождь в Баку привел к подтоплению территории возле выхода станции метро "Иншаатчылар" в направлении улицы Аббаса Мирзы Шарифзаде. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, дороги в этом районе оказались затоплены, что затруднило движение автомобилистов и пешеходов. Представляем соответствующие кадры:
В Баку затопило участок улицы около метро "Иншаатчылар" - ВИДЕО
Дождь в Баку привел к подтоплению территории возле выхода станции метро "Иншаатчылар" в направлении улицы Аббаса Мирзы Шарифзаде.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, дороги в этом районе оказались затоплены, что затруднило движение автомобилистов и пешеходов.
Представляем соответствующие кадры:
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