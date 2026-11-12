Гороскоп на 12 ноября - Новые возможности и вызовы!

Сегодня гороскоп идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом. А вот в отношениях с начальством следует быть осторожней! Даже самые демократичные начальники сегодня могут почувствовать приступ неожиданно проснувшейся властности и самодурства. И еще: в делах лучше обойтись без таких слов, как "вроде бы", "как будто" и "может быть" - сегодня день конкретности и четкости, все остальное не актуально. В остальном же, день обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. Порадуйте свое тело физическими нагрузками, сегодня это принесет вам немалую пользу, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Овну встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, - это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Овна найдутся дела за пределами четырех стен - сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.

Телец

Сегодня от Тельца потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Телец не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят его на второй план, присвоив себе его идеи и заслуги. Так что другого варианта у Тельца сегодня просто нет - либо он смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Близнецы

Успех сегодняшнего дня Близнецов напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот - набрав хорошую скорость, Близнецы обнаружат, что любое дело спорится в их руках! Так что разогнаться сегодня Близнецам просто необходимо, даже если для этого им понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Близнецы еще долго не смогут остановиться. Сегодня они способны в трудовом порыве переделать огромное количество дел! Особенно, если не будут тратить время на пустые споры, к чему сегодня тоже склоняют их звезды.

Рак

Сегодня с самого утра Рак с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Раку использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Рак просто не услышит слова окружающих.

Лев

Сегодня у Льва неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Льва попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Льва есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Дева

Сегодня Дева рискует с головой погрузиться в личные дела и заботы, и в результате может столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Деву, отодвинув ее в сторону. А может быть, сегодня Деве предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ей собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

Весы

Сегодня в делах Весам может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Весы практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Весы сегодня смогут, только если избавятся от своего внутреннего нетерпения. Если же это им не удастся, закончить начатое им, увы, удастся еще очень нескоро!

Скорпион

Сегодня девизом жизни Скорпиона станет безапелляционное "Я сам!". Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными, а высказывания - самонадеянными. Однако на самом деле Скорпион не склонен рубить сгоряча, и если он за что-то взялся, значит, готов нести ответственность за результат. Так что близким людям Скорпиона достаточно просто ему не мешать. Все остальное Скорпион сделает сам, добившись неплохих результатов.

Стрелец

Сегодня секрет успеха Стрельца кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Стрельца к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Стрелец сегодня просто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Стрелец сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это - о чудо! - будет воспринято с пониманием.

Козерог

Сегодня Козерогу могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Козерогу набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится - перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Водолей

Сегодня энтузиазма Водолею не занимать! Он будет по-настоящему увлечен тем, что делает, даже если его участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, - в хорошем настроении Водолея или же в том, что он будет ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Водолея сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к нему и не раз в течение дня спросят его совета.

Рыбы

Сегодня главной движущей силой Рыб станут амбиции! Им недостаточно просто справляться с делами - им нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Рыб в этом направлении сегодня будут даваться им естественно и легко. Вот только не стоит ожидать, что окружающие отнесутся к продвижению Рыб благосклонно - скорее всего их амбиции будут вызывать ревность или даже зависть. Ну и ладно...