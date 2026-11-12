В Нью-Йорке обрушился жилой дом, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО

есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО

Трехэтажный жилой дом обрушился в Нью-Йорке.

Число погибших при обрушении здания в Нью-Йорке выросло до двух.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, в результате обрушения погибли 2 человека, 19 человек пострадали.

Как сообщила комиссар пожарной охраны Лилиан Бонсиньоре, всего пострадали 19 человек, в том числе семеро детей. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, еще 12 - в стабильном.

Инцидент произошел в среду около 16:00 по местному времени (01:00 по бакинскому времени в четверг) в районе Флэтбуш в центре Бруклина.

Обрушившееся здание располагалось на границе строительной площадки, где для реализации нового проекта ранее было снесено одноэтажное строение. В момент происшествия на площадке велись земляные работы. После обрушения кирпич и деревянные конструкции засыпали строительный котлован.

К поисково-спасательной операции были привлечены десятки сотрудников экстренных служб, кинологические расчеты и беспилотники.