У пяти методов продления жизни нашли общую особенность

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что пять разных методов, продлевающих жизнь в лабораторных условиях, повышают уровень одного и того же природного вещества - эрготионеина. Это соединение содержится, в частности, в грибах. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Aging, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили влияние четырех препаратов - 17α-эстрадиола, канаглифлозина, акарбозы и рапамицина, - а также ограничения калорийности рациона. Все эти вмешательства ранее показали способность увеличивать продолжительность жизни мышей.

С помощью искусственного интеллекта ученые проанализировали изменения в обмене веществ животных и попытались найти общие закономерности. Ученые обучили ИИ распознавать характерные изменения обмена веществ после четырех вмешательств, а затем предложили ему определить мышей, получавших пятое, не включенное в первоначальный анализ лечение. Алгоритм справился с этой задачей в 33 случаях из 35.

"Одним из наиболее заметных общих изменений оказалось повышение уровня эрготионеина в крови и мозге мышей. Это вещество животные получают с пищей, в том числе из грибов. Оно обладает антиоксидантными свойствами, то есть помогает защищать клетки от повреждений, связанных с окислительным стрессом", - говорится в исследовании.

Авторы предполагают, что эрготионеин может стать одним из биомаркеров замедленного старения. В будущем подобные показатели могли бы помочь быстрее оценивать, какие препараты и другие вмешательства действительно влияют на продолжительность жизни.

Однако пока неизвестно, участвует ли само вещество в продлении жизни или лишь отражает изменения обмена веществ, происходящие под действием разных методов. Чтобы проверить эффект эрготионеина в организме человека, потребуются дополнительные эксперименты.