https://news.day.az/hitech/1873737.html Amazon представила дрон для защиты дома от воров - ВИДЕО Компания Amazon представила компактный охранный дрон Ring Drone, предназначенный для патрулирования жилых помещений и защиты от злоумышленников. Как передает Day.Az, устройство самостоятельно облетает квартиру по заданному маршруту, а после завершения патрулирования возвращается на зарядную станцию.
Amazon представила дрон для защиты дома от воров - ВИДЕО
Компания Amazon представила компактный охранный дрон Ring Drone, предназначенный для патрулирования жилых помещений и защиты от злоумышленников.
Как передает Day.Az, устройство самостоятельно облетает квартиру по заданному маршруту, а после завершения патрулирования возвращается на зарядную станцию. Дрон может вылетать по расписанию или автоматически запускаться при срабатывании сигнализации.
Ring Drone оснащен камерой с разрешением 2K, которая записывает происходящее в доме. Для наблюдения в темное время суток предусмотрен специальный прожектор.
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