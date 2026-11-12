Amazon представила дрон для защиты дома от воров - ВИДЕО

Компания Amazon представила компактный охранный дрон Ring Drone, предназначенный для патрулирования жилых помещений и защиты от злоумышленников.

Как передает Day.Az, устройство самостоятельно облетает квартиру по заданному маршруту, а после завершения патрулирования возвращается на зарядную станцию. Дрон может вылетать по расписанию или автоматически запускаться при срабатывании сигнализации.

Ring Drone оснащен камерой с разрешением 2K, которая записывает происходящее в доме. Для наблюдения в темное время суток предусмотрен специальный прожектор.