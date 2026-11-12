В Баку планируют снести восемь зданий - ВИДЕО

В Низаминском районе Баку планируется снос восьми зданий и переселение их жильцов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, об этом заявил председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж. По его словам, речь идет преимущественно о старых зданиях общежитий.

Предполагается, что часть работ по реконструкции будет финансироваться государством, а другая часть - за счет инвесторов. Вугар Орудж также рассказал о территориях, где планируется снос, и возможных размерах компенсаций.

При этом глава общества подчеркнул, что озвученные суммы не являются окончательными. Размер выплат будет уточнен по результатам оценки и на основании решений соответствующих государственных органов. Варианты, которые предложат жильцам при переселении, будут зависеть от проекта, реализуемого на конкретной территории.

По словам Вугара Оруджа, процесс будет проходить поэтапно. Сначала определят количество квартир и проживающих в них людей. Затем будет принято решение по конкретному зданию, о котором уведомят жильцов. На этом же этапе станут известны сроки начала сноса и условия переселения.

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