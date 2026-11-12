Ереван снова столкнулся с реальностью: в отношениях с Анкарой Еревану не обойтись без Баку - АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой

Автор: Лейла Таривердиева

Вспыхнувшие в Армении после недавних размолвок между Баку и Анкарой надежды на скорое открытие турецко-армянской границы постепенно угасают.

В беседе с журналистами на полях СОР31 министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу поставил на этих надеждах если не точку, то многоточие. Точнее, запятую, после которой следует непроизнесенное "но".

Уралоглу заявил, что оба пункта пропуска на границе с Арменией полностью готовы к открытию. Турецкие власти со своей стороны сделали все от них зависящее. И все подробности обсуждены на встрече с министром территориального управления и инфраструктур Армении Давидом Худатяном. К запуску полностью готовы как железнодорожный пункт пропуска, так и автомобильный пограничный пункт пропуска Алиджан.

И тут наступает время для "НО". Оно не было произнесено, однако незримо присутствовало.

Продолжая свою мысль и стараясь не употреблять разделительного союза, Уралоглу сказал, что все готово, и когда Анкара и Ереван, с учетом важных для Баку моментов, достигнут окончательной договоренности, открытие сообщения можно будет провести достаточно оперативно. Министр транспорта Турецкой Республики выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

В Армении сейчас гадают, чего именно турецкий министр ожидает в ближайшее время - реализации Ереваном важных для Баку моментов или открытия границы. То, что последнее находится в прямой зависимости от первого, в Ереване знают и осознают. Если граница закрылась тридцать три года назад по причине плохого поведения Армении, открыться она тоже может только после того, как Армения полностью осознает свои ошибки и исправится. Под исправлением подразумевается выполнение всех требований Азербайджана и подписание мирного договора.

Реакция армянского медиапространства на заявление турецкого министра была ожидаемой - настороженной и критической. В Армении обратили внимание не столько на сам факт готовности инфраструктуры, сколько на фактическое подтверждение Уралоглу зависимости вопроса границ от окончательной нормализации между Баку и Ереваном. Армянские СМИ вынесли в заголовки именно этот момент.

Отремонтировать погранпункт и заасфальтировать дорогу несложно, решить проблемы политического характера куда труднее.

Когда между Баку и Анкарой возникли временные разногласия, на армянской стороне заговорили о возможности реанимации "футбольной дипломатии", только с благоприятным для Армении исходом. Некоторые демагоги полагали, что Турция "назло" союзнику откроет границу и постарается сделать это как можно демонстративнее. Дело в том, что подобные демонстрации - одна из черт самой армянской дипломатии. Но Турции такая показуха ни к чему. Да еще в отношениях со своим ближайшим союзником и другом.

Сейчас армянские эксперты и крикуны в соцсетях снова обвиняют Анкару в пляске под бакинскую "дудку", в зависимости от Баку и прочих грехах. Ведь все готово, возмущаются СМИ - осталось только перерезать красную ленточку. Армения еще летом завершила ремонт своего КПП "Маргара", теперь технически готова к открытию границ и Турция. Но тут на пути снова встал Азербайджан.

Некоторые приводят и другие высказывания Уралоглу, касающиеся Зангезурского коридора, интерпретируя их как некое давление на Ереван с целью заставить его как можно скорее построить дорогу через Мегри. Министр транспорта Турции указал, что "Зангезурский коридор будет построен", а Анкара "отслеживает эти процессы".

В этих словам армянские демагоги увидели предупреждение.

Заметим, что столько страхов бывает у тех, кто хорошо знает свою вину. В Армении знают, что Азербайджан прав в своих требованиях. Знают, что все приводимые Ереваном аргументы против изменений в Конституцию и Зангезурского коридора - пустой звук, и рано или поздно требования придется выполнять. Потому что пока не выполнены требования Баку, не будет мирного договора, а не будет мирного договора, не откроется и граница с Турцией.

Турецкая сторона, возможно, открыла бы границу хоть завтра, но там понимают, какой будет реакция Баку. Не исключено, что при благоприятных условиях и хорошей динамике в решении оставшихся вопросов с Арменией, Азербайджан может отойти в сторону и позволить ускорить армяно-турецкий процесс. Но ситуацию пока что нельзя назвать благоприятной. Она, скорее, неопределенная в связи с хаосом на внутриполитическом поле соседней страны. Полный выход Армении из изоляции в таких условиях нецелесообразен. Это месседж не столько властям, сколько реваншистским оппозиционным кругам, считающим, что Армения может превратиться в Эльдорадо, поддерживая хорошие отношения не со всеми, а лишь с одним соседом. Хотя назвать Россию соседом Армении - это подтасовка фактов, так как страны не имеют общих границ, то есть живут в разных "подъездах".

Что касается властей, то они осознают, что без Азербайджана Армении в отношениях с Турцией не обойтись. Пару недель назад премьер-министр Никол Пашинян вызвал возмущение оппозиции, заявив, что Армения совместно с Азербайджаном и Турцией продолжает работу, направленную на открытие армяно‑турецкой границы.

"У Азербайджана, заявил он в ходе брифинга после заседания правительства, - есть определенные оговорки по этому вопросу. Сегодня процессы находятся в этой точке. Но мы продолжаем работать как с Азербайджаном, так и с Турцией, чтобы достичь определенных решений".

Примечательно, что армянские СМИ опубликовали слова Пашиняна 22 октября, а за неделю до этого министр иностранных дел и международной торговли Арарат Мирзоян высказался совсем в ином духе. Он заявил, что власти страны сомневаются в целесообразности назначения нового спецпредставителя для нормализации отношений с Турцией, потому что граница может открыться раньше, чем стороны подберут новых переговорщиков. Он отметил, что армяно‑турецкие отношения настолько близки к урегулированию, что финальный результат может быть достигнут в кратчайшие сроки.

С чем был связан такой оптимизм Мирзояна? Вероятно, с той самой напряженностью между Баку и Анкарой из-за вопроса школьной формы. Мирзоян несколько поспешил с выводами. Премьер-министр же был более дальновиден и не стал делать сиюминутных выводов, хотя и поторопился отложить мирный договор до 2031 года.

О том, что с политическими прогнозами никогда не стоит спешить, можно судить по многим факторам. В том числе по общему фото лидеров, собравшихся в Анталье на саммит СОР31. Или по мелодии, звучавшей в качестве фона на встрече Президента Эрдогана и Генсека ООН Антониу Гутерриша с прибывающими гостями.

Эти моменты характеризуют реалии намного красноречивее экспертных выводов и политологических анализов.

Азербайджан вовсе не хочет упадка Армении. Если бы это было не так, он не стал бы открывать для нее транзит и отправлять соседу свое топливо. Более того, он не препятствует расширению торговых операций (хоть и не напрямую) между Арменией и Турцией, усовершенствованию таможенных процедур, проведению совместных форумов и осуществлению совместных проектов двумя странами. Но открытие границы, установление дипломатических отношений - это совсем другой вопрос. И хотя Арарат Мирзоян продолжает считать, что это может произойти "в любой момент", заявление Абдулкадира Уралоглу более точно расставляет все точки над "i".

Напомним, что сухопутная граница между Турцией и Арменией была закрыта 3 апреля 1993 года, на следующий день после оккупации армянами Кяльбаджарского района. В 2009-2010 годах державы инициировали процесс нормализации, названный "футбольной дипломатией", которая с треском провалилась после вмешательства Баку. После Второй карабахской войны внешние интересанты снова попытались помирить Анкару с Ереваном. 14 января 2022 года в Москве прошла первая встреча спецпредставителей, а 1 июля того же года стороны договорились открыть сухопутную границу для граждан третьих стран. Однако дальше этого не пошло. Пограничные столкновения в сентябре 2022 года, официальное признание через месяц после этого Пашиняном территориальной целостности Азербайджана, начавшаяся еще через два месяца акция на Лачинской дороге, которая привела к полному краху сепаратистов, - все это показало, что для воцарения мира в регионе следует сделать куда более важные шаги, чем открытие КПП "Маргара".