Без мирного договора с Баку на турецком «фронте» Ереван ничего не ждет

Если рассматривать международные отношения как научную дисциплину, то стоит обратиться к разделу, посвященному видам дипломатии. Одним из разделов является нетрадиционная, или же комбинационная, дипломатия, которая применяется при непредвиденных, нетрадиционных ситуациях.

Об этом сказал Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Сеул) Ровшан Ибрагимов, комментируя дипломатические маневры Еревана, пытающегося сыграть на разрушительном землетрясении как факторе сближения с Турцией.

Продолжая свою мысль, политолог отметил, что к нетрадиционным методам относится, например, "похоронная" дипломатия. Когда умирает имеющий авторитет в мире лидер какой-то страны, на его похороны съезжаются главы государств, и во время похоронного процесса проходят закулисные встречи, на которых могут быть решены и самые актуальные проблемы.

"Известна также дипломатия "пинг-понга", получившая такое название от вида спорта. Она появилась, когда команда США по пинг-понгу впервые отправилась в Китай, положив тем самым начало отношений Штатов с КНР. Или же возьмем "футбольную" дипломатия между Арменией и Турцией. Эта дипломатия привела не только к посещению президентами двух стран футбольных матчей в Ереване и Бурсе, но и к подписанию двух протоколов. Однако, хотя протоколы и были подписаны в Цюрихе, развития этот процесс не получил, поскольку негативная реакция и вмешательство Азербайджана были адекватно восприняты турецкой стороной", - сказал Ибрагимов.

Говоря о сегодняшних дипломатических маневрах Армения, наш собеседник отметил, что Ереван как раз делает попытки решать вопросы, основываясь на той самой комбинационной дипломатии. Армения, хоть и с опозданием (понятно, что общественное мнение негативно относится к шагам правительства в отношении Турции), отправила в Турцию помощь и спасателей. Глава МИД на днях посетил Анкару и зону бедствия.

"Для чего это делается? Для формирования отношений. На данный момент в Армении ясно понимают, что Турция рассматривает открытие границ с ней в увязке с налаживанием отношений Еревана и Баку, подписанием мирного договора и определением армяно-азербайджанских границ. Армения же желает, чтобы тематика формирования ее отношений с Турцией и Азербайджаном рассматривалась в отдельных корзинах. И сегодня Ереван пытается реализовать эту идею. Но не получится, потому что позиция Анкары очень четкая и ясная.

Хотел бы напомнить об одном факте. Когда внезапно скончался президент Тургут Озал, на его похороны отправился Левон Тер-Петросян. На тот момент Турция только-только закрыла границы с Арменией, и армянский президент надеялся, что сможет провести закулисные переговоры и смягчить ситуацию. Он встретился с Демирелем и другими официальными лицами, но это ни к чему не привело. Несмотря на то, что в тот период позиция Турции была более мягкой в отношении армянской стороны, и на то, что Тер-Петросян все же более искусный дипломат, чем Мирзоян. Поэтому, думаю, нынешние попытки Еревана завершатся ничем. Без налаживания отношений с Азербайджаном на турецком "фронте" Армению ничего не ждет", - сказал профессор сеульского университета.

Лейла Таривердиева