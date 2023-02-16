Армения напрасно надеется на землетрясение

Автор: Лейла Таривердиева

Десятый день после землетрясения в Турции. Продолжает обновляться трагическая статистика, все реже приходят новости о спасенных жизнях. Уже разъезжаются спасательные команды, сворачиваются полевые госпитали. На десятый день после такого бедствия надежды найти выживших практически иссякают и все внимание сосредоточивается на вызволении из руин погибших.

Многие государства постарались внести свой вклад в помощь турецкому народу. Поспешила это сделать и Армения, хотя общественность этой страны была решительно против. Проигнорировав эти истерики, Никол Пашинян решил убить сразу двух зайцев - и себя показать, и склонить турок к открытию границы без выполнения поставленных ранее турецкой стороной условий. В эти дни через остающуюся закрытой тридцать лет сухопутную границу из Армении в Турцию переправляется гуманитарная помощь. На этом моменте делается особый упор. Политики, эксперты, журналисты не говорят просто об отправке помощи, а акцентируют факт ее переправки через закрытую границу. Официальный представитель МИД Ваан Унанян в соцсети указывает, что "вчера поздно вечером грузовики со второй партией гуманитарной помощи пересекли армяно-турецкую границу по мосту Маргара". Это как бы укор турецкой стороне, мол, мы вам помогаем, даже несмотря на то, что вы держите нас в "блокаде".

А в среду в Турцию отправился глава МИД Арарат Мирзоян. Вокруг этого визита и достаточно незначительной и особо не требующейся Турции армянской помощи уже начинают водить хороводы. Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар прокомментировал в Твиттере визит Мирзояна так: "Это исторический визит, последовавший за решением поддержать своего нуждающегося соседа. Надеюсь, это предвестник грядущего развития отношений Турция-Армения". Как тут не прослезиться от умиления. Тойво Клаар полагает, что несколько дней на руинах и несколько фур с гуманитаркой решат все проблемы?

Чтобы что-то изменилось, перемены должны произойти сначала в идеологии и сознании армянского народа. Это очень сложно, если не сказать невозможно. Но армянская сторона все-таки сделала ставку на катастрофу и начала действовать, исходя из появившегося, по ее мнению, окна возможностей. Турция сейчас в горе, она ослабела, землетрясение разрушило города и, как полагают многие, расшатала политическое поле страны. Значит, можно прийти и добиться от Анкары того, что не удавалось получить многие годы. А два спасенных (армяне лишь присутствовали при операции американских и турецких спасателей) человека и сто тонн гуманитарной помощи - это лучший аргумент в нынешней ситуации, чтобы показать ненавистным соседям и миру особый армянский гуманизм. Присутствие в местах разрушений армянская сторона считает пропуском к сердцу официальной Анкары.

"Спустя 35 лет открылась сухопутная граница между Арменией и Турцией. Это символично", - заявил Мирзоян после встречи с Чавушоглу. Судя по заявлениям, Мирзоян настроен очень оптимистично. Он вдохновлен словами турецкого коллеги о начале реконструкции дорог к пограничному КПП и совместных планах по ремонту пограничного моста. "У нас есть договоренность совместными усилиями отремонтировать мост в Ани, а также позаботиться о соответствующей инфраструктуре с целью полного открытия границы", - заявил армянский, скажем так, дипломат.

Что это за цифра - "35"? Откуда она взялась? Турция закрыла границу с Арменией не с начала карабахского конфликта в 1988 году, а после оккупации Кяльбаджарского района - весной 1993 года. В апреле исполнится тридцать лет прекращению сухопутного сообщения между Турцией и Арменией. Тридцать лет это так мало, что к ним нужно было прибавить еще пять? В 1991 году Турция официально признала независимость Республики Армения, но дипломатические отношения так и не были установлены. В 1993 году в ответ на оккупацию Кяльбаджарского района Азербайджана была закрыта граница и прекращено автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение. Воздушная граница была вновь открыта в 1995 году. Переговоры же об открытии сухопутных границ периодически начинались, но оккупация территорий Азербайджана и отказ Армении от провокации под названием "геноцид армян" не позволял им завершиться успехом. Кроме того, в отличие от Турции, Армения Турецкую Республику в ее границах не признала и не признает, а незадолго до 44-дневной войны, вообще, начала лоббировать тему оживления Севрского договора и плана Вудро Вильсона. Армяне считали, что захваченные азербайджанские земли уже негласно закреплены за ними на международном уровне и теперь настало время получить и вожделенные турецкие территории. По этой причине армянство старалось оттягивать любую возможность нормализации, рассчитывая на большее. Однако изменение геополитического расклада после Второй карабахской войны заставило Армению забыть о чужих землях и задуматься о судьбе тех, что находятся в ее собственных границах.

Возможность реально наладить отношения появилась у Еревана после Второй карабахской войны. Были назначены спецпредставители, начались переговоры. Армяне были очень раздражены и разочарованы тем, что Анкара продолжает выдвигать условием нормализации с Ереваном урегулирование отношений Армении с Азербайджаном. Теперь, когда Турция потрясена катастрофическим бедствием, армянская сторона считает, что наступил момент дожать соседа.

Но зачем Турции Армения? Турция прекрасно обходилась тридцать лет без нее. Коммуникации со страной, являющейся региональным тупиком, не играют никакой роли для региона. Азербайджан об этом позаботился, оставив оккупанта в полной изоляции. Изолированной Армения остается и после 44-дневной войны, так как не желает расставаться с иллюзиями.

Мевлют Чавушоглу со своей стороны ограничился общими словами, не давая никаких конкретных обнадеживающих обещаний, но еще раз подчеркнул, что "нормализация отношений Армении с Турцией и Азербайджаном будет способствовать миру и стабильности в регионе. Стабильный мир на Южном Кавказе может быть достигнут, если наши страны сделают искренние шаги. Стабильность в регионе скажется и на экономическом развитии". Вряд ли Мирзоян ехал в Анкару, ожидая, что имя Азербайджана на переговорах не будет произнесено. О чем говорилось на закрытой встрече двух министров, не сообщается. Однако можно не сомневаться, что нормализация отношений с Азербайджаном была в очередной раз поставлена перед армянской стороной как основное условие. Турция не ставит обязательным условием отказ Армении о продвижении мифа о "геноциде армян", но налаживание отношений между Ереваном и Баку является краеугольным камнем в региональном развитии. Потому что Азербайджан не откроет коммуникаций и не включит Армению в региональные планы до тех пор, пока не будет подписан мирный договор, пока Ереван не признает официально территориальную целостность нашей страны и не прекратит реваншистские поползновения. А без открытия коммуникаций Азербайджаном запуск сухопутного сообщения Турции с Арменией ничего не даст. Дорога из Турции просто пойдет в тупик.

Да, между Россией и Турцией появится сухопутное сообщение через Армению. А смысл? Автомобильное сообщение осуществляется через Грузию и вполне успешно, а железнодорожное - посредством коридора Баку-Тбилиси-Карс. Армения тут как бы вообще не в теме. Кроме того, откуда бы Турция и Россия не соединялись автодорогами, им все равно не обойти проблемный пограничный Ларс. Как известно, этот переезд очень зависим от погодных условий и подолгу бывает закрыт. Все проблемы решают коммуникации через Азербайджан, тот самый Зангезурский коридор, одно название которого повергает армян в предшоковое состояние. Открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией автоматически делает полезным и нужным в масштабах региона сухопутное сообщение между Турцией и Арменией. Последняя перестает быть тупиком и зависеть от погоды в высокогорном Ларсе и включается в региональную сеть, выходящую в большой мир.

Напомним, что в январе в ходе визита в США Мевлют Чавушоглу, говоря о Срединном коридоре, выразил надежду, что Армения тоже примет участие в этом процессе, но только если предпримет искренние шаги на пути к миру. "В последнее время мы, к сожалению, наблюдаем обратные шаги. Госсекретарь США Блинкен сказал, что Пашинян искренен, но мы хотим видеть это на деле, а не на словах", - отметил глава МИД Турции.

Министр торговли этой страны Мехмет Муш в ходе посещения провинции Карс заявил, что турецкие власти готовы открыть КПП на границе с Арменией в случае нормализации отношений между Ереваном и Баку. "Армения должна урегулировать отношения с Азербайджаном, после этого двери откроются. Мы надеемся, что Армения избавится от давления диаспоры и иностранных держав и поддержит открытие дверей, повысив уровень благосостояния собственного народа", - сказал Муш.

Особенно возмутили и напугали армянскую сторону слова министра обороны Турции Хулуси Акара, который увязал нормализацию отношений своей страны с Арменией с подписанием мирного договора с Азербайджаном и открытием Зангезурского коридора. "Зангезурский коридор и проходящие через него железные и автомобильные дороги очень важны для региона как с точки зрения экономики и социальной жизни, так и с точки зрения безопасности. Важно, чтобы Армения приняла протянутую Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом руку. Армения должна воспользоваться этой возможностью", - заявил Акар в интервью турецкому СМИ.

В Армении полагают, что землетрясение внесло коррективы в эту позицию? Думается, что напрасно. Еревану все же следует ориентироваться на заявления, сделанные ранее официальными лицами Турции, и не особо рассчитывать, что из-за разрушительного землетрясения и подавленности что-то в позиции Анкары может измениться. Турция поднимется из руин и станет еще сильнее. Поэтому Армении лучше поторопиться с выбором правильной двери.