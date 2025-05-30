Опыт Азербайджана по финансовым реформам востребован в сообществе PEMPAL

В столице Грузии - Тбилиси состоялся обмен опытом по исполнению государственного бюджета в рамках "Программы обмена опытом по управлению государственными финансами (PEMPAL)" Всемирного банка.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

В мероприятии, в котором приняли участие заместители министров финансов стран-членов, руководители казначейств, представители секретариата PEMPAL и эксперты, приняла участие делегация во главе с директором Агентства государственного казначейства министерства финансов Азербайджанской Республики и председателем правления Казначейского общества сети PEMPAL Назимом Гасымзаде.

На мероприятии Н.Гасымзаде представил доклад о реформах, проводимых в странах PEMPAL, подробно проинформировал о проводимых в Азербайджане реформах в финансовой сфере, а также о проведенных аукционах, электронной организации казначейства, модернизации информационной системы казначейства и других вопросах.

Программа PEMPAL была учреждена Всемирным банком в 2005 году. Представляет собой сеть государственных фискальных органов по управлению государственными расходами и объединяет в себе 21 страну Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы. Целью программы является повышение квалификации сотрудников финансовых учреждений посредством обмена знаниями и опытом в области государственного финансового управления. Представители стран-участниц программы PEMPAL, международные эксперты регулярно делятся полученным положительным опытом, обмениваются мнениями.