Xiaomi выпустила один из самых дешевых игровых мониторов в мире

Новинка оснащается 23,8-дюймовым дисплеем Fast IPS с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), частотой обновления 240 Гц и временем отклика 1 мс (MPRT). Заявленная яркость составляет 400 нит. Также отмечается поддержка HDR, контрастность 4000:1, точность цветопередачи Delta E<2, охват 100% цветового пространства sRGB и 94% DCI-P3.

Геймерский монитор Redmi G24 также получил поддержку функции Adaptive-Sync для устранения разрывов изображения, фильтр синего света и технологию Flicker-Free, снижающую нагрузку на зрение.

Монитор оснащен стандартным набором интерфейсов: HDMI, DisplayPort 1.4 и 3,5-мм разъемом для наушников. Подставка обеспечивает регулировку наклона в диапазоне от -5 до +15 градусов.

В Китае Redmi G24 предлагается по цене в 569 юаней.