Вечную проблему Windows устранят

Корпорация Microsoft пообещала, что компьютеры под управлением Windows 11 будут потреблять меньше оперативной памяти. На это обратило внимание издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты заметили, что 20 марта Microsoft опубликовала на своем сайте заметку, в которой описала будущее Windows. В том числе фирма пообещала исправить проблему, которую многие пользователи считают вечной - повышенное потребление оперативной памяти.

В Microsoft заявили, что собрались внести существенные улучшения в производительность Windows. Так, инженеры компании пообещали устранить проблемы операционной системы (ОС), чтобы она потребляла меньше ресурсов в режиме ожидания. Это позволит освободить оперативную память для приложений и повысить скорость отклика при переключении между задачами.

Также в Microsoft пообещали ускорить "Проводник". "Microsoft работает над уменьшением задержек при поиске, навигации и использовании контекстных меню, а также над повышением надежности и скорости файловых операций, таких как копирование и перемещение больших файлов", - объяснили журналисты.

При этом в Microsoft не стали корректировать требования к оперативной памяти. Как и прежде, для работы Windows 11 необходимо минимум 4 гигабайта оперативной памяти.