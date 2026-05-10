Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

9 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева вновь посетили Джебраильский район. Еще несколько лет назад эти земли лежали в руинах после почти тридцати лет оккупации. Сегодня здесь строятся школы и больницы, прокладываются современные дороги, создается энергетическая инфраструктура нового поколения, а в родные дома возвращаются люди. Джебраил становится одним из самых наглядных примеров того, как Победа Азербайджана в Отечественной войне получила продолжение - в форме масштабного созидания и развития.

За стремительным возрождением освобожденных территорий стоит выверенная и долгосрочная стратегия Президента Ильхама Алиева, выстроенная как цельная система национальной силы. Это курс, в котором укрепление экономики, рост международного авторитета страны, модернизация армии, развитие инфраструктуры и энергетического сектора были объединены в единую линию. Именно эта дальновидность позволила Азербайджану не только восстановить свою территориальную целостность в 2020 году, но и запустить масштабный процесс возрождения освобожденных земель, который по своим темпам и размаху формирует сегодня новый стандарт развития для всего региона.

Джебраил занимает в этом процессе особое место. До оккупации район был одним из активно развивающихся регионов страны. Здесь жили десятки тысяч людей, работали школы, больницы, предприятия, развивалось сельское хозяйство. После оккупации 1993 года район оказался фактически уничтожен. Были разрушены дома, социальные объекты, исторические и религиозные памятники. От многих населенных пунктов остались лишь руины.

Освобождение Джебраила стало одной из ключевых страниц 44-дневной Отечественной войны. 4 октября 2020 года Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев сообщил народу историческую новость: "Азербайджанская армия освободила город Джабраил и девять сел Джебраильского района".

Сегодня же район стремительно превращается в пространство масштабных изменений. В ходе нынешней поездки глава государства и Первая леди приняли участие в открытии села Шукюрбейли, фундамент которого был заложен Президентом Ильхамом Алиевым в 2023 году. Село, освобожденное в ходе Отечественной войны, строится заново. Здесь уже созданы современные условия для жизни, работы и учебы. Президент Азербайджана и Первая леди открыли новую школу на 360 ученических мест. В учебном заведении оборудованы предметные кабинеты, лаборатории, классы информатики и технологий, библиотека, спортивный и актовый залы. На территории построены футбольная и баскетбольная площадки.

Одновременно в Шукюрбейли создается полноценная социальная инфраструктура. В селе построены детские сады, врачебный пункт, музыкальная школа, клуб-общинный центр, административные здания. Проведены газ, электричество, интернет, питьевая вода, проложены новые дороги.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева также ознакомились с условиями, созданными в новых жилых домах. На первом этапе здесь уже построено 635 домов. В будущем в село планируется переселить более 2500 человек. Причем, как отметил глава государства в беседе с жителями, желающих вернуться значительно больше, и уже рассматривается следующий этап расширения населенного пункта.

Кроме того, Президент Азербайджана и Первая леди ознакомились со строительством Джебраильской центральной районной больницы на 150 коек, фундамент которой был заложен еще в 2021 году. Здесь будут действовать терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, родильное и другие отделения, а также диагностические и реабилитационные центры. Речь идет о создании современного медицинского комплекса, который станет одним из ключевых объектов системы здравоохранения региона.

Пожалуй, одним из самых масштабных событий дня стало открытие 330-киловольтной цифровой подстанции "Шафаг" компании "АзерЭнержи" в селе Солтанлы. Этот объект - часть большой истории. Британская компания bp строит в Джебраиле солнечную электростанцию "Шафаг" мощностью 240 мегаватт. Это первая промышленная солнечная электростанция на освобожденных территориях и крупнейший проект с прямыми иностранными инвестициями в регионе. Чтобы интегрировать ее в энергосистему страны, была построена подстанция и проложены 7,5 километра двухконтурной высоковольтной линии электропередачи до энергоузла "Джебраил".

Подстанция оснащена современными цифровыми системами управления, включая диспетчерскую систему микро-SCADA, интегрированную в центральную систему SCADA страны. Это позволяет управлять объектом дистанционно. Примечательно, что персонал подстанции набирался прежде всего из числа местных жителей, прошедших специальное обучение. Такой подход - часть стратегии "Великое возвращение": на всех энергообъектах освобожденных территорий приоритет отдается трудоустройству местных кадров.

Практический эффект проекта наиболее значимый. Благодаря новой инфраструктуре Сангачальский терминал bp - крупнейший нефтегазовый хаб Азербайджана - перейдет с собственной газовой электростанции на солнечную энергию из Джебраила.

Отдельной страницей визита стало общение главы государства с местными жителями. Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул масштаб разрушений, которые Азербайджан увидел после освобождения этих земель.

"Мы - хозяева этих земель не только отвоевали их у врага в сражениях, ценой жизни наших шехидов, но и одновременно возродили их. В период оккупации армянское государство ничего не построило в Джебраильском районе. Правда, они хотели проложить дорогу, но не успели. Однако ничего не построили. Джебраил был полностью стерт с лица земли, ни в городе, ни в селах не осталось ни одного уцелевшего здания, так же, как и в Агдаме. В Зангилане оставались единичные дома, там проводилось незаконное заселение. Но Физули, Агдам, Джебраил были полностью разрушены. Дома были снесены, камни разграблены, распроданы на рынках в различных местах. Мы же строим и созидаем", - сказал глава государства.

Сегодня Джебраил действительно становится символом нового этапа развития Азербайджана. Здесь формируется современная инфраструктура, строятся "умные" населенные пункты, развивается транспортная сеть, создаются новые рабочие места. Особое значение имеет и транспортное направление. Район расположен вдоль важнейших международных маршрутов, включая будущий Зангезурский коридор, что в перспективе усилит его экономическую роль не только внутри страны, но и во всем регионе.

В этом и проявляется результат выстроенной Президентом Ильхамом Алиевым стратегии развития страны. Азербайджан не ограничился военной победой и возвращением территорий. Освобожденные земли превращаются в пространство устойчивого развития, современных технологий и крупных международных проектов. Карабах и Восточный Зангезур становятся примером того, как государство способно за короткий срок восстановить разрушенные территории и превратить их в точки роста национальной экономики.

"...мы - народ-созидатель и в то же время народ-воин. Мы вернули эти земли, проливая кровь, да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы одержали блестящую Победу, которой нет и, скорее всего, не будет равных в современной истории. Мы должны гордиться этой вечной Победой. И молодое поколение в домах, семьях и школах должно воспитываться в этом духе, чтобы мы и впредь жили с гордостью как победоносная страна, победоносный народ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Победа нашей страны действительно вечна, и сегодня она получает свое продолжение в Джебраиле. Каждый новый дом, школа, дорога, энергетический объект или предприятие становятся продолжением Победы 2020 года. Азербайджан показывает всему региону, каким может быть настоящее возрождение, когда за триумфом на поле боя следует масштабное созидание, рассчитанное на десятилетия вперед. Главная ценность победы заключается не только в факте освобождения, а в последующем развитии освобожденных территорий. И в этом смысле Азербайджан вновь впереди.