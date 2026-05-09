Ненефтяной экспорт Азербайджана выходит на новые рынки

Автор: Габиль Аширов, Azernews

Мы живем в эпоху, когда глобальный политический и экономический порядок сталкивается с серьезными испытаниями, цепочки поставок нарушены, а продовольственная безопасность превратилась в вопрос национальной безопасности. В такой сложной обстановке динамика развития ненефтяного сектора Азербайджана, особенно сельского хозяйства, представляет собой не просто статистический показатель, а гарантию будущей стратегической устойчивости страны. Шаги, предпринятые на протяжении многих лет в направлении диверсификации экономики, сегодня дают свои плоды, и мы видим, как аграрный сектор превращается в локомотив снижения зависимости от нефти.

Когда речь заходит об аграрном потенциале Азербайджана, прежде всего необходимо признать наше традиционное лидерство в плодоовощном секторе. С точки зрения географического масштаба страна может казаться небольшой, однако плодородие этих земель и качество производимой продукции вывели Азербайджан в ряд влиятельных игроков на мировом рынке. Если взглянуть на статистическую картину, становится ясно, что Азербайджан достиг феноменального результата, заняв второе место в мире по экспорту хурмы. Одновременно вхождение в пятерку ведущих стран по экспорту фундука и одиннадцатое место в мире по продажам томатов свидетельствуют о том, что аграрный сектор уже является сформировавшейся и конкурентоспособной отраслью экономики. Эти достижения стали закономерным итогом многолетнего труда, деятельности специализированных фермерских хозяйств и грамотно реализованной экспортной стратегии.

Однако объективно следует признать, что на протяжении долгого времени в животноводстве и птицеводстве мы не наблюдали столь же стремительного развития, как в растениеводстве. В течение многих лет животноводческий сектор словно немного отставал от этого большого каравана успеха. Тем не менее картина последних лет показывает, что подобная стагнация уже осталась в прошлом, а птицеводческий сектор превращается в новый экспортный драйвер Азербайджана. Этот переход означает не только удовлетворение внутреннего спроса, но и вывод бренда Made in Azerbaijan на мировой рынок в совершенно новом качестве.

Последние нововведения в птицеводческом секторе особенно наглядно доказывают, насколько расширились экономические амбиции Азербайджана. Азербайджанское птицеводческое производство больше не ориентировано исключительно на региональные рынки; оно прокладывает себе путь через океаны к самым требовательным рынкам мира. Например, выход на такой сложный и высокостандартный рынок, как Соединенные Штаты, является крупным успехом. Начало экспорта яиц в США в мае этого года на основе новых подписанных контрактов является самым ясным доказательством того, что наши производственные процессы полностью соответствуют международным санитарным нормам и стандартам качества. Кроме того, тесное сотрудничество, налаженное со странами Персидского залива, уже дает практические результаты; с апреля в этот регион было отправлено 3,6 миллиона яиц, и подготовка новых партий продолжается.

Географический охват этого экспорта действительно впечатляет. Сегодня азербайджанская птицеводческая продукция поступает не только к традиционным партнерам, таким как Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Ирак, но и в Афганистан, а также в Гамбию и Сьерра-Леоне в центре Африки и даже в Германию, обладающую самой сильной экономикой Европы. Начало экспорта птицеводческой продукции на китайский рынок открывает для сектора совершенно новую перспективу. Это показывает, что Азербайджан не зависит от одного направления, а гибко диверсифицирует свой экспортный портфель.

На языке цифр итоги прошлого года подтверждают устойчивость этой динамики. Согласно статистике за 2025 год, общий объем производства яиц в стране, как в частных хозяйствах, так и на бройлерных предприятиях, достиг 2 миллиардов 342,9 миллиона штук. Это на 1,8 процента больше по сравнению с 2024 годом. Однако самый заметный рост наблюдается в экспорте: в прошлом году на внешние рынки было поставлено более 12,6 миллиона инкубационных яиц и 90,4 миллиона столовых яиц. Рост объема экспорта на 23 процента, принесший стране почти 11 миллионов долларов валютной выручки, доказывает, что доля птицеводческого сектора в национальном доходе стремительно увеличивается.

Все эти процессы показывают, что Азербайджан переходит от статуса экспортера сырья к роли силы, конкурирующей на глобальном рынке готовой продовольственной продукции. Эта положительная тенденция в птицеводческом секторе может стать дорожной картой для других направлений животноводства. Когда государственная поддержка, применение современных технологий и интерес предпринимателей к внешним рынкам соединяются в одной точке, не остается сомнений, что аграрный сектор Азербайджана в ближайшие годы превратится в источник дохода, сопоставимый по значимости с нефтью. Реальность сегодняшнего дня заключается в том, что, объединяя плодородие своей земли с высокотехнологичным производством, Азербайджан одновременно кормит мир и делает собственное экономическое будущее более светлым. Цель выйти на еще большее число стран в ближайшие годы свидетельствует о том, что эта история успеха только начинается.