Роналду оказался в центре скандала из-за Месси - ВИДЕО Криштиану Роналду оказался в центре нового скандала после матча чемпионата Саудовской Аравии между "Аль-Насром" и "Аль-Шабабом". Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в сети появились кадры, на которых португальский форвард реагирует непристойным жестом на скандирования имени Лионеля Месси с трибун.
По ходу встречи болельщики "Аль-Шабаба" пытались спровоцировать Роналду привычными кричалками в поддержку аргентинца, после чего футболист повернулся в сторону трибун и сделал спорное движение рукой.
