На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) поступила информация о пожаре в общежитии в 42-м квартале города Сумгайыт.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее в электрощите на 4-м этаже пятиэтажного здания общежития, было быстро ликвидировано, удалось избежать распространения огня на квартиры.

В результате пожара сгорели 6 счетчиков, 6 автоматических выключателей и 6 погонных метров электрического кабеля.

В целях безопасности жители здания были эвакуированы. Пострадавших нет.

Квартиры и здание общежития были защищены от огня.